ФИФА признала гол Сидни Кабрала из Кабо-Верде лучшим на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучший гол Чемпионата мира-2026. Об этом сообщает УНН.

Детали

По мнению ФИФА, его автором стал игрок сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал. В матче 1/16 финала против Аргентины 23-летний полузащитник сравнял счет в игре против действующих на тот момент чемпионов мира эффектным ударом в девятку ворот. В итоге Аргентина все же победила со счетом 3:2 и прошла дальше.

Добавим, что сборная Кабо-Верде стала самой маленькой страной, которая участвовала в плей-офф, за всю историю чемпионатов мира. Население островного государства составляет около 530 тысяч человек.

Напомним

После завершения Чемпионата мира-2026 ФИФА объявила обладателей индивидуальных наград турнира. Так, лучшим игроком турнира признали капитана сборной Испании Родри, который помог своей команде завоевать титул чемпиона мира.

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