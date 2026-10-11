200-річну тополю "бабусю" знищили заради стіни Трампа на кордоні - заарештовано десятки протестувальників

Фото: Rebecca Noble/Reuters

200-річну тополю біля кордону США та Мексики, відому як "бабуся", було знищено заради будівництва прикордонної стіни Дональда Трампа — попри тривалі зусилля протестувальників, які намагалися її врятувати, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Наприкінці липня захисники землі розпочали акцію протесту, оселившись на дереві в покинутому містечку Лохіл (штат Аризона); вони по черзі перебували на платформі, встановленій високо в кроні. Група залишалася там понад 70 днів.

А потім, у понеділок на світанку, понад 80 федеральних агентів оточили табір протестувальників, розташований на приватній території; вони проводили арешти й не давали людям наблизитися до тополі. Як свідчать відео та фото в соціальних мережах, а також розповіді очевидців, агенти, піднявшись у сталевому кошику на висувному підйомнику, силоміць зняли людину з платформи на дереві. Інших учасників акції штовхали й валили на землю, коли ті намагалися прорватися до дерева, щоб завадити його знищенню.

Після цього підрядники компанії Fisher Sand & Gravel, яка будує цю ділянку стіни, за допомогою екскаватора повалили дерево: воно тріснуло й упало на землю. Захисники землі кричали, плакали й вигукували звинувачення на адресу федеральних агентів.

"Бачити таке — це розбиває серце", — сказав Ерік Меза, координатор проєкту Borderlands в організації Sierra Club, який протягом багатьох місяців боровся за порятунок дерев, починаючи із серії листів до Митно-прикордонної служби США (CBP).

"Це дерево об’єднало багатьох людей", — зазначив він. Тепер, додав Меза, "спільнота реагує обуренням. Люди розлючені".

Процес повалення тополі знімала команда ультраправої політичної організації Turning Point USA; схоже, вони супроводжували прикордонний патруль і мали вільний доступ до перекритої громадської дороги.

Один із захисників землі виліз на іншу старезну тополю, що росла безпосередньо на кордоні з Мексикою. У четвер співробітники Митно-прикордонної служби США (CBP) та мексиканська поліція — остання перебувала на місці вже кілька днів і відкрито співпрацювала з американськими органами влади — демонтували платформу активіста, що перебував на дереві, а також вилучили запаси їжі та води. Про це повідомив Алекс Чабботт, захисник довкілля, який періодично перебував у таборі протягом понад місяця.

Пізно ввечері в п’ятницю активіст самостійно спустився з дерева після того, як протягом кількох днів не отримував нових запасів.

Серед залучених до операції силовиків були офіцери прикордонного патруля (підрозділ CBP) та тактична група спецпризначення BORTAC, чиїм офіційно заявленим завданням є "реагування на терористичні загрози".

Акція протесту з перебуванням на дереві розпочалася невдовзі після того, як 27 липня підрядники повалили й знищили три інші старі тополі неподалік.

На цій території — у долині Сан-Рафаель (віддаленій і колись ідилічній високогірній прерії, де знімали фільм "Оклахома!") — зводять дві стіни заввишки 30 футів (близько 9 метрів). Ця долина, а також гори Патагонія та Уачука, що височіють обабіч неї, утворюють один із найважливіших регіональних коридорів для дикої природи між США та Мексикою. Він забезпечує шляхи міграції для таких тварин, як ягуари, оцелоти, ведмеді, а останніми роками — навіть бобри та дикобрази.

Урядові підрядники вже завершили будівництво 88 миль (140 км) вторинної стіни — додаткової огорожі заввишки 30 футів, встановленої на певній відстані від основної стіни такої ж висоти. За даними Міністерства внутрішньої безпеки (DHS), триває будівництво ще 444 миль вторинної стіни (значна частина якої припадає на штат Аризона) з використанням мільярдів доларів, виділених у рамках ініціативи Трампа, яку він називав "одним великим прекрасним законопроєктом".

Протестувальники зазначають, що будівництво в цьому районі просувається стрімкими темпами й триває цілодобово. Останніми днями компанія Fisher Sand & Gravel завершила зведення вторинної стіни вздовж ділянки приватної власності, де розташований табір (зокрема й на місці, де стояло дерево); роботи передбачали встановлення 30-футових сталевих панелей у траншею, заповнену арматурою та бетоном. Ці дерева, які залежать від регулярного постачання підземної води, є відмінною рисою прибережних лісів, екотипу, що знаходиться під загрозою зникнення, по всій Аризоні та на південному заході, сказав Расс МакСпадден, захисник Центру біологічного різноманіття. Екологічне значення цих дерев є одним із рушійних факторів, що стоять за захисниками землі.

Використання води для будівництва стін виснажило свердловини на південному заході, загрожуючи таким природним об'єктам, як джерела Кітобакіто. Митна служба США не повідомляє, скільки води споживається на поточне будівництво, але у 2008 році вона оцінила, що менша стіна поблизу може витратити до 710,00 галонів на милю для будівництва; поточний проект, ймовірно, споживає більше, оскільки він більший.

Додамо

З понеділка було заарештовано десятки захисників землі; багатьох із них — за вихід на дорогу між приватною територією та кордоном, яку федеральна влада наказала перекрити наприкінці вересня через будівництво стіни. Щоранку протестувальники моляться на цій дорозі, біля дерева.

За словами Чабботта, декого із затриманих били, внаслідок чого вони отримали синці та травми обличчя.

Ще кілька людей намагалися зупинити або сповільнити будівництво за допомогою методів ненасильницького спротиву; зокрема, 7 серпня одна жінка прикувала себе до бетонозмішувача, як свідчать відеозаписи в соціальних мережах.

Як повідомляють очевидці та відео в соцмережах, агенти застосували проти протестувальниці сльозогінний газ, повалили її на землю та силоміць викручували їй кінцівки, завдаючи болю.

Згодом вантажівку відігнали, коли захисниця землі все ще залишалася прикутою до неї; пізніше того ж вечора її звільнили, від’єднавши від транспортного засобу. За інформацією, наданою владою адвокатам активістів, зараз вона перебуває під вартою.

Джулія Баттерфляй Гілл, яка наприкінці 1990-х років два роки прожила на секвої в окрузі Гумбольдт (Каліфорнія), розповіла, що була шокована жорстоким поводженням прикордонників із цією жінкою, яке вона побачила у прямій трансляції.

Мужність цієї захисниці землі та її відданість ідеї ненасильницького спротиву перед лицем жорстокості "зворушили мене до сліз", — зазначила Баттерфляй Гілл. — "Вона — справжня героїня".

У Митно-прикордонній службі США (CBP) не відповіли на запит щодо коментаря стосовно цього та інших інцидентів, однак раніше там заявляли, що стіни в таких районах допоможуть боротися з нелегальною імміграцією. Шериф округу Санта-Крус Девід Гетевей, який також не відповів на запит про коментар для цієї статті, раніше казав, що будівництво стіни в цій місцевості є безглуздим, оскільки в цій віддаленій долині не фіксувалося значних випадків незаконної діяльності. Компанія Fisher Sand & Gravel не відповіла на запит щодо коментаря. Під час пресконференції 8 жовтня конгресвумен Аделіта Гріхалва, яка представляє цей округ, заявила, що глибоко засмучена втратою дерев-"праматерів", і повідомила про намір ініціювати законопроєкт, який позбавив би Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) права ігнорувати будь-які закони під час зведення прикордонної інфраструктури.

Акція з перебуванням на деревах розпочалася невдовзі після того, як 27 липня підрядники повалили й знищили два інші стародавні тополі неподалік.

Зрубуючи дерева, підрядники та федеральні агенти "намагаються нас зламати, але ми не зламалися", — зазначила Кейт Скотт, одна з лідерок цієї акції. — "Ми започатковуємо рух і нікуди не підемо. Ми вкорінилися тут, як і ці дерева-праматері".