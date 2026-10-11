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200-летний тополь «бабушку» уничтожили ради стены Трампа на границе — арестованы десятки протестующих

Киев • УНН

 • 336 просмотра

В Аризоне подрядчики повалили 200-летний тополь во время строительства пограничной стены. Протестующие более 70 дней пытались спасти дерево.

200-летний тополь «бабушку» уничтожили ради стены Трампа на границе — арестованы десятки протестующих
Фото: Rebecca Noble/Reuters

200-летний тополь у границы США и Мексики, известный как "бабушка", был уничтожен ради строительства пограничной стены Дональда Трампа — несмотря на продолжительные усилия протестующих, пытавшихся его спасти, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В конце июля защитники земли начали акцию протеста, поселившись на дереве в заброшенном городке Лохил (штат Аризона); они по очереди находились на платформе, установленной высоко в кроне. Группа оставалась там более 70 дней.

А затем в понедельник на рассвете более 80 федеральных агентов окружили лагерь протестующих, расположенный на частной территории; они проводили аресты и не позволяли людям приближаться к тополю. Как свидетельствуют видео и фотографии в социальных сетях, а также рассказы очевидцев, агенты, поднявшись в стальной корзине на выдвижном подъемнике, силой сняли человека с платформы на дереве. Других участников акции толкали и валили на землю, когда те пытались прорваться к дереву, чтобы помешать его уничтожению.

После этого подрядчики компании Fisher Sand & Gravel, которая строит этот участок стены, с помощью экскаватора повалили дерево: оно треснуло и упало на землю. Защитники земли кричали, плакали и выкрикивали обвинения в адрес федеральных агентов.

"Видеть такое — это разбивает сердце", — сказал Эрик Меза, координатор проекта Borderlands в организации Sierra Club, который на протяжении многих месяцев боролся за спасение деревьев, начав с серии писем в Таможенно-пограничную службу США (CBP).

"Это дерево объединило многих людей", — отметил он. Теперь, добавил Меза, "сообщество реагирует возмущением. Люди в ярости".

Процесс поваления тополя снимала команда ультраправой политической организации Turning Point USA; похоже, они сопровождали пограничный патруль и имели свободный доступ к перекрытой общественной дороге.

Один из защитников земли забрался на другой старый тополь, росший непосредственно на границе с Мексикой. В четверг сотрудники Таможенно-пограничной службы США (CBP) и мексиканская полиция — последняя находилась на месте уже несколько дней и открыто сотрудничала с американскими властями — демонтировали платформу активиста, находившегося на дереве, а также изъяли запасы еды и воды. Об этом сообщил Алекс Чабботт, защитник окружающей среды, который периодически находился в лагере в течение более месяца.

Поздно вечером в пятницу активист самостоятельно спустился с дерева после того, как в течение нескольких дней не получал новых запасов.

Среди задействованных в операции силовиков были офицеры пограничного патруля (подразделение CBP) и тактическая группа спецназа BORTAC, официально заявленной задачей которой является "реагирование на террористические угрозы".

Акция протеста с пребыванием на дереве началась вскоре после того, как 27 июля подрядчики повалили и уничтожили еще три старых тополя неподалеку.

На этой территории — в долине Сан-Рафаэль (отдаленной и некогда идиллической высокогорной прерии, где снимали фильм "Оклахома!") — возводят две стены высотой 30 футов (около 9 метров). Эта долина, а также возвышающиеся по обе стороны от нее горы Патагония и Уачука, образуют один из важнейших региональных коридоров для дикой природы между США и Мексикой. Он обеспечивает миграционные пути для таких животных, как ягуары, оцелоты, медведи, а в последние годы — даже бобры и дикобразы.

Правительственные подрядчики уже завершили строительство 88 миль (140 км) вторичной стены — дополнительного ограждения высотой 30 футов, установленного на некотором расстоянии от основной стены такой же высоты. По данным Министерства внутренней безопасности (DHS), продолжается строительство еще 444 миль вторичной стены (значительная часть которой приходится на штат Аризона) с использованием миллиардов долларов, выделенных в рамках инициативы Трампа, которую он называл "одним большим прекрасным законопроектом".

Протестующие отмечают, что строительство в этом районе продвигается стремительными темпами и продолжается круглосуточно. В последние дни компания Fisher Sand & Gravel завершила возведение вторичной стены вдоль участка частной собственности, где расположен лагерь (в том числе на месте, где стояло дерево); работы предусматривали установку 30-футовых стальных панелей в траншею, заполненную арматурой и бетоном. Эти деревья, которые зависят от регулярного поступления грунтовых вод, являются отличительной особенностью прибрежных лесов — находящегося под угрозой исчезновения экотипа, распространённого по всей Аризоне и на юго-западе, — сказал Расс МакСпадден, защитник Центра биологического разнообразия. Экологическое значение этих деревьев — один из факторов, побуждающих защитников земли к действиям.

Использование воды для строительства стен истощило скважины на юго-западе, угрожая таким природным объектам, как источники Китобакито. Таможенная служба США не сообщает, сколько воды потребляется для текущего строительства, однако в 2008 году она оценила, что меньшая стена поблизости может потребовать до 710,00 галлонов на милю строительства; нынешний проект, вероятно, потребляет больше, поскольку он масштабнее.

Добавим

С понедельника были арестованы десятки защитников земли; многих из них — за выход на дорогу между частной территорией и границей, которую федеральные власти распорядились перекрыть в конце сентября из-за строительства стены. Каждое утро протестующие молятся на этой дороге, возле дерева.

По словам Чабботта, некоторых задержанных избивали, в результате чего они получили синяки и травмы лица.

Ещё несколько человек пытались остановить или замедлить строительство с помощью методов ненасильственного сопротивления; в частности, 7 августа одна женщина приковала себя к бетономешалке, как свидетельствуют видеозаписи в социальных сетях.

По сообщениям очевидцев и согласно видео в социальных сетях, агенты применили к протестующей слезоточивый газ, повалили её на землю и силой выкручивали ей конечности, причиняя боль.

Впоследствии грузовик отогнали, когда защитница земли всё ещё оставалась прикованной к нему; позже тем же вечером её освободили, отсоединив от транспортного средства. Согласно информации, предоставленной властями адвокатам активистов, сейчас она находится под стражей.

Джулия Баттерфляй Хилл, которая в конце 1990-х годов два года прожила на секвойе в округе Гумбольдт (Калифорния), рассказала, что была шокирована жестоким обращением пограничников с этой женщиной, которое увидела в прямой трансляции.

Мужество этой защитницы земли и её приверженность идее ненасильственного сопротивления перед лицом жестокости "трогают меня до слёз", — заявила Баттерфляй Хилл. — "Она настоящая героиня".

В Таможенно-пограничной службе США (CBP) не ответили на запрос о комментарии относительно этого и других инцидентов, однако ранее там заявляли, что стены в таких районах помогут бороться с нелегальной иммиграцией. Шериф округа Санта-Крус Дэвид Гэтуэй, который также не ответил на запрос о комментарии для этой статьи, ранее говорил, что строительство стены в этой местности бессмысленно, поскольку в этой удалённой долине не фиксировалось значительных случаев незаконной деятельности. Компания Fisher Sand & Gravel не ответила на запрос о комментарии. Во время пресс-конференции 8 октября конгрессвумен Аделита Грихальва, представляющая этот округ, заявила, что глубоко опечалена утратой деревьев-"прародительниц", и сообщила о намерении инициировать законопроект, который лишил бы Министерство внутренней безопасности (DHS) права игнорировать какие-либо законы при возведении пограничной инфраструктуры.

Акция с пребыванием на деревьях началась вскоре после того, как 27 июля подрядчики срубили и уничтожили ещё две древние тополи неподалёку.

Срубая деревья, подрядчики и федеральные агенты "пытаются нас сломить, но мы не сломались", — заявила Кейт Скотт, одна из лидеров этой акции. — "Мы начинаем движение и никуда не уйдём. Мы укоренились здесь, как и эти деревья-прародительницы".

Антонина Туманова

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