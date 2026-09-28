Rolls-Royce інвестує сотні мільйонів доларів у модернізацію авіаційних і оборонних потужностей Британії
Київ • УНН
Rolls-Royce вкладе близько 400 млн доларів у модернізацію авіаційних і оборонних потужностей у Великій Британії. Інвестиції охоплять п’ять міст.
Британський виробник двигунів Rolls-Royce оголосив у понеділок, що інвестує 397,9 мільйона доларів у будівництво та модернізацію виробничих і інженерних потужностей у Великій Британії для аерокосмічного та оборонного секторів, передає УНН із посиланням на Reuters.
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Компанія вкладе понад 185,5 мільйона дол. у створення нових інженерних і виробничих об'єктів у Дербі, де зосереджено її діяльність у сфері цивільної авіації.
Крім того, Rolls-Royce інвестує понад 198,8 мільйона доларів у свої підрозділи в Бристолі, Інчіннані, Ротеремі та Ансті для модернізації оборонних потужностей і розширення обсягів виробництва.
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"Від Дербі та Бристоля до Ротерема, Глазго та Ворікшира — це сприятиме збереженню кваліфікованих робочих місць, зміцненню нашого суверенного промислового потенціалу та стимулюванню розвитку громад по всій Великій Британії", — зазначив у своїй заяві міністр фінансів Великої Британії Джон Гілі.
За даними компанії, з 2023 року вона інвестувала у Великій Британії понад 3 мільярди фунтів стерлінгів, а лише у 2025 році витратила понад 2,8 мільярда фунтів стерлінгів на закупівлі у британських постачальників.
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Додамо
У липні Rolls-Royce повідомила про зростання базового операційного прибутку на 46% (до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів) за перше півріччя, що стало результатом високого попиту на продукцію компанії в аерокосмічному та оборонному секторах.