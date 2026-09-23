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Rolls-Royce випробовуватиме електромобіль за $10 млн протягом 350 тижнів

Київ • УНН

 • 1928 перегляди

Rolls-Royce випробовує електричний родстер Project Nightingale, який випустять серією зі 100 авто. Тести триватимуть 350 тижнів.

Rolls-Royce випробовуватиме електромобіль за $10 млн протягом 350 тижнів

Rolls-Royce розпочав масштабну програму випробувань електричного родстера Project Nightingale, вартість якого може сягнути $10 млн. Компанія планує випустити лише 100 таких автомобілів, повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Project Nightingale – двомісний електричний гран-турер з відкритим верхом, створений у межах відродженої програми індивідуального кузовобудування Rolls-Royce. Його дизайн натхненний експериментальними моделями британської марки 1920-х років.

Програма випробувань триватиме загалом 350 тижнів. Прототипи перевірятимуть у різних кліматичних умовах – від Полярного кола до пустель Аравійського півострова, а також на висоті до приблизно 2750 метрів.

Прототипи вже провели понад 1400 годин в аеродинамічних тестах

Кілька прототипів Project Nightingale вже пройшли загалом 1430 годин комп'ютерного аеродинамічного моделювання та випробувань в аеродинамічній трубі.

Окремо Rolls-Royce перевірятиме спеціальний механізм кришки Piano Bag, яка відкривається вбік. Його планують випробувати понад 15 тис. разів.

Офіційну ціну Project Nightingale поки не оголосили. За попередніми оцінками, кожен автомобіль коштуватиме близько $9,5–10 млн, а придбати його можна буде лише за запрошенням Rolls-Royce.

Porsche стає тягарем для групи Volkswagen - ЗМІ21.09.26, 22:15 • 7872 перегляди

Степан Гафтко

ТехнологіїАвто