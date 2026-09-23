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Rolls-Royce будет испытывать электромобиль стоимостью 10 млн долларов в течение 350 недель

Киев • УНН

 • 2026 просмотра

Rolls-Royce испытывает электрический родстер Project Nightingale, который выпустят серией из 100 автомобилей. Испытания продлятся 350 недель.

Rolls-Royce будет испытывать электромобиль стоимостью 10 млн долларов в течение 350 недель

Rolls-Royce начал масштабную программу испытаний электрического родстера Project Nightingale, стоимость которого может достичь $10 млн. Компания планирует выпустить лишь 100 таких автомобилей, сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Project Nightingale — двухместный электрический гран-турер с открытым верхом, созданный в рамках возрожденной программы индивидуального кузовостроения Rolls-Royce. Его дизайн вдохновлен экспериментальными моделями британской марки 1920-х годов.

Программа испытаний продлится в общей сложности 350 недель. Прототипы будут проверять в различных климатических условиях — от Полярного круга до пустынь Аравийского полуострова, а также на высоте до примерно 2750 метров.

Прототипы уже провели более 1400 часов в аэродинамических испытаниях

Несколько прототипов Project Nightingale уже прошли в общей сложности 1430 часов компьютерного аэродинамического моделирования и испытаний в аэродинамической трубе.

Отдельно Rolls-Royce будет проверять специальный механизм крышки Piano Bag, которая открывается вбок. Его планируют испытать более 15 тыс. раз.

Официальную цену Project Nightingale пока не объявили. По предварительным оценкам, каждый автомобиль будет стоить около $9,5–10 млн, а приобрести его можно будет только по приглашению Rolls-Royce.

Porsche становится обузой для группы Volkswagen — СМИ21.09.26, 22:15 • 7878 просмотров

Степан Гафтко

ТехнологииАвто