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Rolls-Royce инвестирует сотни миллионов долларов в модернизацию авиационных и оборонных мощностей Великобритании

Киев • УНН

 • 1550 просмотра

Rolls-Royce вложит около 400 млн долларов в модернизацию авиационных и оборонных мощностей в Великобритании. Инвестиции охватят пять городов.

Rolls-Royce инвестирует сотни миллионов долларов в модернизацию авиационных и оборонных мощностей Великобритании
Фото: REUTERS/Peter Cziborra

Британский производитель двигателей Rolls-Royce объявил в понедельник, что инвестирует 397,9 миллиона долларов в строительство и модернизацию производственных и инженерных мощностей в Великобритании для аэрокосмического и оборонного секторов, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Компания вложит более 185,5 миллиона долларов в создание новых инженерных и производственных объектов в Дерби, где сосредоточена ее деятельность в сфере гражданской авиации.

Кроме того, Rolls-Royce инвестирует более 198,8 миллиона долларов в свои подразделения в Бристоле, Инчиннане, Ротереме и Ансти для модернизации оборонных мощностей и расширения объемов производства.

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"От Дерби и Бристоля до Ротерема, Глазго и Уорикшира — это будет способствовать сохранению квалифицированных рабочих мест, укреплению нашего суверенного промышленного потенциала и стимулированию развития сообществ по всей Великобритании", — отметил в своем заявлении министр финансов Великобритании Джон Хили.

По данным компании, с 2023 года она инвестировала в Великобритании более 3 миллиардов фунтов стерлингов, а только в 2025 году потратила более 2,8 миллиарда фунтов стерлингов на закупки у британских поставщиков.

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Добавим

В июле Rolls-Royce сообщила о росте базовой операционной прибыли на 46% (до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов) за первое полугодие, что стало результатом высокого спроса на продукцию компании в аэрокосмическом и оборонном секторах.

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Джон Хили
Reuters
Глазго
Великобритания