Норвегія інвестує 10 мільярдів фунтів у п’ять британських фрегатів, щоб посилити флот у Північній Європі - Sky News

$41.260.00
48.130.00
20:53 • 5742 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 35014 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 78518 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 91764 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 107064 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 118580 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 256113 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 114499 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 86232 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 100136 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 105962 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 236178 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 237065 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 328825 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 276628 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 111253 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 243843 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 266877 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 263867 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 243605 перегляди
Норвегія інвестує 10 мільярдів фунтів у п’ять британських фрегатів, щоб посилити флот у Північній Європі - Sky News

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Норвегія укладає угоду з Великою Британією на 10 мільярдів фунтів стерлінгів для придбання п'яти фрегатів Type 26. Ця угода посилить військове партнерство та протидію російським операціям у регіоні.

Норвегія інвестує 10 мільярдів фунтів у п’ять британських фрегатів, щоб посилити флот у Північній Європі - Sky News

Міністерство оборони Великобританії повідомило, що Норвегія погодилася придбати п’ять нових фрегатів типу 26 на загальну суму 10 мільярдів фунтів стерлінгів. Угода спрямована на поглиблення військового партнерства та посилення протидії російським операціям у регіоні. Про це пише УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

 Норвегією ми будемо тренуватися, діяти, стримувати і - при необхідності - боротися разом",Фрегати будуть побудовані у Глазго і стануть частиною спільного плану флота з щонайменше 13 протичовнових кораблів у Північній Європі.

З Норвегією ми будемо тренуватися, діяти, стримувати і - при необхідності - боротися разом

- наголосив зазначив міністр оборони Великобританії Джон Хілі.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стор зазначив, що нові кораблі необхідні через "найсерйознішу ситуацію з безпекою з часів Другої світової війни".

Очікується, що будівництво та постачання фрегатів забезпечить близько 4 тисяч робочих місць у BAE Systems та ланцюжку поставок. Прем’єр-міністр Великобританії сер Кейр Стармер підкреслив, що угода сприятиме економічному розвитку, добре оплачуваним робочим місцям та зміцненню національної безпеки.

Цей уряд сформував нові партнерські відносини по всьому світу, щоб доставити людям вдома, і експорт наших провідних світових фрегатів типу 26 до Норвегії зробить саме це, підтримуючи добре оплачувані робочі місця по всьому Сполученому Королівству, від учнів до інженерів

- зазначив він.

Вероніка Марченко

