Норвегія інвестує 10 мільярдів фунтів у п’ять британських фрегатів, щоб посилити флот у Північній Європі - Sky News

Міністерство оборони Великобританії повідомило, що Норвегія погодилася придбати п’ять нових фрегатів типу 26 на загальну суму 10 мільярдів фунтів стерлінгів. Угода спрямована на поглиблення військового партнерства та посилення протидії російським операціям у регіоні. Про це пише УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Норвегією ми будемо тренуватися, діяти, стримувати і - при необхідності - боротися разом",Фрегати будуть побудовані у Глазго і стануть частиною спільного плану флота з щонайменше 13 протичовнових кораблів у Північній Європі.

З Норвегією ми будемо тренуватися, діяти, стримувати і - при необхідності - боротися разом - наголосив зазначив міністр оборони Великобританії Джон Хілі.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стор зазначив, що нові кораблі необхідні через "найсерйознішу ситуацію з безпекою з часів Другої світової війни".

Очікується, що будівництво та постачання фрегатів забезпечить близько 4 тисяч робочих місць у BAE Systems та ланцюжку поставок. Прем’єр-міністр Великобританії сер Кейр Стармер підкреслив, що угода сприятиме економічному розвитку, добре оплачуваним робочим місцям та зміцненню національної безпеки.

Цей уряд сформував нові партнерські відносини по всьому світу, щоб доставити людям вдома, і експорт наших провідних світових фрегатів типу 26 до Норвегії зробить саме це, підтримуючи добре оплачувані робочі місця по всьому Сполученому Королівству, від учнів до інженерів - зазначив він.

