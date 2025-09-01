Норвегия инвестирует 10 миллиардов фунтов в пять британских фрегатов, чтобы усилить флот в Северной Европе - Sky News

Министерство обороны Великобритании сообщило, что Норвегия согласилась приобрести пять новых фрегатов типа 26 на общую сумму 10 миллиардов фунтов стерлингов. Соглашение направлено на углубление военного партнерства и усиление противодействия российским операциям в регионе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

С Норвегией мы будем тренироваться, действовать, сдерживать и — при необходимости — бороться вместе. Фрегаты будут построены в Глазго и станут частью совместного плана флота из по меньшей мере 13 противолодочных кораблей в Северной Европе.

С Норвегией мы будем тренироваться, действовать, сдерживать и — при необходимости — бороться вместе — подчеркнул министр обороны Великобритании Джон Хили.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отметил, что новые корабли необходимы из-за «самой серьезной ситуации с безопасностью со времен Второй мировой войны».

Ожидается, что строительство и поставка фрегатов обеспечит около 4 тысяч рабочих мест в BAE Systems и цепочке поставок. Премьер-министр Великобритании сэр Кейр Стармер подчеркнул, что соглашение будет способствовать экономическому развитию, хорошо оплачиваемым рабочим местам и укреплению национальной безопасности.

Это правительство сформировало новые партнерские отношения по всему миру, чтобы принести пользу людям дома, и экспорт наших ведущих мировых фрегатов типа 26 в Норвегию сделает именно это, поддерживая хорошо оплачиваемые рабочие места по всему Соединенному Королевству, от учеников до инженеров — отметил он.

