Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
30 августа, 16:05 • 34906 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 78446 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
30 августа, 13:06 • 91700 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 107006 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
30 августа, 10:36 • 118551 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
30 августа, 09:58 • 256091 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 114486 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
30 августа, 09:15 • 86226 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
29 августа, 14:32 • 100129 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
Норвегия инвестирует 10 миллиардов фунтов в пять британских фрегатов, чтобы усилить флот в Северной Европе - Sky News

Киев • УНН

Норвегия заключает соглашение с Великобританией на 10 миллиардов фунтов стерлингов для приобретения пяти фрегатов Type 26. Это соглашение усилит военное партнерство и противодействие российским операциям в регионе.

Норвегия инвестирует 10 миллиардов фунтов в пять британских фрегатов, чтобы усилить флот в Северной Европе - Sky News

Министерство обороны Великобритании сообщило, что Норвегия согласилась приобрести пять новых фрегатов типа 26 на общую сумму 10 миллиардов фунтов стерлингов. Соглашение направлено на углубление военного партнерства и усиление противодействия российским операциям в регионе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

 С Норвегией мы будем тренироваться, действовать, сдерживать и — при необходимости — бороться вместе. Фрегаты будут построены в Глазго и станут частью совместного плана флота из по меньшей мере 13 противолодочных кораблей в Северной Европе.

С Норвегией мы будем тренироваться, действовать, сдерживать и — при необходимости — бороться вместе

— подчеркнул министр обороны Великобритании Джон Хили.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отметил, что новые корабли необходимы из-за «самой серьезной ситуации с безопасностью со времен Второй мировой войны».

Ожидается, что строительство и поставка фрегатов обеспечит около 4 тысяч рабочих мест в BAE Systems и цепочке поставок. Премьер-министр Великобритании сэр Кейр Стармер подчеркнул, что соглашение будет способствовать экономическому развитию, хорошо оплачиваемым рабочим местам и укреплению национальной безопасности.

Это правительство сформировало новые партнерские отношения по всему миру, чтобы принести пользу людям дома, и экспорт наших ведущих мировых фрегатов типа 26 в Норвегию сделает именно это, поддерживая хорошо оплачиваемые рабочие места по всему Соединенному Королевству, от учеников до инженеров

— отметил он.

Норвегия выделит $8,45 млрд на поддержку Украины и усилит оборонные возможности25.08.25, 13:57 • 65798 просмотров

Вероника Марченко

