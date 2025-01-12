У Британії відкриють першу кімнату для вживання заборонених наркотиків

У Великій Британії відкриють першу кімнату для вживання заборонених наркотиків - Thistle. Всі процедури будуть відбуватися під суворим наглядом лікарів. Про це інформує британський мовник BBC та видання The Guardian, передає УНН.

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Зазначається, що Thistle — перша і єдина у Великій Британії кімната для вживання наркотиків. Свої двері він відкриє 13 січня 2025 року.

Thistle буде відкрито 365 днів на рік з 9:00 до 21:00 і забезпечить відвідувачам самостійний прийом наркотиків у чистій та безпечній обстановці під наглядом медичних працівників.

Клієнти зможуть там зробити ін'єкцію нелегально придбаного героїну чи кокаїну під медичним наглядом. Він розташований у східній частині Глазго, де велика кількість людей вживають наркотики в громадських місцях.

За словами керівниці проєкту Лінн Макдональд, персонал наразі не знає, скільки ін'єкцій будуть робити у центрі щодня.

Деякі служби, подібні за розміром до нашої в інших країнах, приймають до 200 людей на день, але це дійсно важко передбачити - сказала Лінн Макдональд.

Мета проєкту — зменшити кількість передозувань та шкоду від наркотиків, а також зробити вживання наркотиків менш помітним для суспільства. Цю програму фінансує уряд Шотландії.

Людей не будуть притягувати до відповідальності за зберігання заборонених наркотиків під час перебування в Thistle.

У новому закладі не видаватимуться наркотики - відвідувачі приноситимуть їх самі. із собою - повідомляє BBC.

В Thistle є кабінети для медичних консультацій, палата для відновлення та спостереження, а також кухня і зону відпочинку.

Користувачі також отримають доступ до пункту видачі одягу та душових.

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