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У Британії відкриють першу кімнату для вживання заборонених наркотиків

У Британії відкриють першу кімнату для вживання заборонених наркотиків

Київ • УНН

 • 39491 перегляди

У Глазго з січня 2025 року запрацює перший у Британії центр Thistle для контрольованого вживання наркотиків. Заклад працюватиме щодня під наглядом медиків та зможе приймати до 200 відвідувачів на день.

У Великій Британії відкриють першу кімнату для вживання заборонених наркотиків - Thistle. Всі процедури будуть відбуватися під суворим наглядом лікарів. Про це інформує британський мовник BBC та видання The Guardian, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Thistle — перша і єдина у Великій Британії кімната для вживання наркотиків. Свої двері він відкриє 13 січня 2025 року.

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Thistle буде відкрито 365 днів на рік з 9:00 до 21:00 і забезпечить відвідувачам самостійний прийом наркотиків у чистій та безпечній обстановці під наглядом медичних працівників.

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Клієнти зможуть там зробити ін'єкцію нелегально придбаного героїну чи кокаїну під медичним наглядом. Він розташований у східній частині Глазго, де велика кількість людей вживають наркотики в громадських місцях.

За словами керівниці проєкту Лінн Макдональд, персонал наразі не знає, скільки ін'єкцій будуть робити у центрі щодня.

Деякі служби, подібні за розміром до нашої в інших країнах, приймають до 200 людей на день, але це дійсно важко передбачити

- сказала Лінн Макдональд.

Мета проєкту — зменшити кількість передозувань та шкоду від наркотиків, а також зробити вживання наркотиків менш помітним для суспільства. Цю програму фінансує уряд Шотландії. 

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Людей не будуть притягувати до відповідальності за зберігання заборонених наркотиків під час перебування в Thistle.

У новому закладі не видаватимуться наркотики - відвідувачі приноситимуть їх самі. із собою

- повідомляє BBC.

В Thistle є кабінети для медичних консультацій, палата для відновлення та спостереження, а також кухня і зону відпочинку.

Користувачі також отримають доступ до пункту видачі одягу та душових.

Нагадаємо

В Україні зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу - оральні краплі іспанського виробництва. Препарати з'являться в аптеках на початку 2025 року та будуть доступні за електронним рецептом.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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