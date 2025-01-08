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Перші ліки з канабісу зареєстровані в Україні: коли з'являться в аптеках

Перші ліки з канабісу зареєстровані в Україні: коли з'являться в аптеках

Київ • УНН

 • 22339 перегляди

В Україні зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу - оральні краплі іспанського виробництва. Препарати з'являться в аптеках на початку 2025 року та будуть доступні за електронним рецептом.

В Україні зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу, повідомив благодійний фонд "Пацієнти України", пише УНН.

Деталі

"В Україні офіційно зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу. Ними стали оральні краплі іспанського бренду. Вже на початку 2025 року ліки можуть зʼявитися в українських аптеках", - ідеться у повідомленні.

"Перший виробник вже зареєстрував активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ), тож скоро перші ліки з’являться в аптеках", - вказала народна депутатка Ольга Стефанишина. 

Окрім оральних крапель з канабісу, як повідомляється, "в аптеках незабаром можна буде придбати тверді капсули, дентальні пасти та гелі". Ці форми ліків затвердило МОЗ у 2024 році.

Окрім цього, був ухвалений перелік захворювань та станів, при яких лікарі зможуть призначати лікування медичним канабісом. Як зазначається, лікування буде доступно для пацієнтів з хронічним болем, хворобою Паркінсона, нудотою та блюванням, спричиненими хімієтерапією, синдромом Туретта, фармрезистентною епілепсією, захворюваннями, що спричиняють судомні напади у дитячому віці та анорексією внаслідок ВІЛ. 

"Поки перелік станів не є прогресивним. Пацієнтська спільнота наполягає, що необхідно внести ПТСР у цей список. Поки ми змогли досягти, щоб ліки можна було призначати і при інших станах за висновком лікарсько-консультативної комісії у лікарнях з науковою базою. Це надасть доступ до лікування більшій кількості пацієнтів, які його потребують", - розповіла Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти України". 

Ліки, як зазначається, будуть відпускатися в аптеках за електронним рецептом лікаря на імʼя пацієнта. Аптеки, які виготовлятимуть ліки, повинні  мати три ліцензії - на роздрібну торгівлю, виготовлення препаратів та обіг наркотичних речовин. 

За оцінками МОЗ, як повідомляється, 6 мільйонів пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу. Понад 5 років пацієнтська спільнота боролася за те, щоб ці ліки стали доступними в Україні. 

Ліки з медичного канабісу в Україні будуть доступні з наступного року - Стефанишина11.12.24, 15:00 • 15628 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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