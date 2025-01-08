Перші ліки з канабісу зареєстровані в Україні: коли з'являться в аптеках

В Україні зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу, повідомив благодійний фонд "Пацієнти України", пише УНН.

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"В Україні офіційно зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу. Ними стали оральні краплі іспанського бренду. Вже на початку 2025 року ліки можуть зʼявитися в українських аптеках", - ідеться у повідомленні.

"Перший виробник вже зареєстрував активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ), тож скоро перші ліки з’являться в аптеках", - вказала народна депутатка Ольга Стефанишина.

Окрім оральних крапель з канабісу, як повідомляється, "в аптеках незабаром можна буде придбати тверді капсули, дентальні пасти та гелі". Ці форми ліків затвердило МОЗ у 2024 році.

Окрім цього, був ухвалений перелік захворювань та станів, при яких лікарі зможуть призначати лікування медичним канабісом. Як зазначається, лікування буде доступно для пацієнтів з хронічним болем, хворобою Паркінсона, нудотою та блюванням, спричиненими хімієтерапією, синдромом Туретта, фармрезистентною епілепсією, захворюваннями, що спричиняють судомні напади у дитячому віці та анорексією внаслідок ВІЛ.

"Поки перелік станів не є прогресивним. Пацієнтська спільнота наполягає, що необхідно внести ПТСР у цей список. Поки ми змогли досягти, щоб ліки можна було призначати і при інших станах за висновком лікарсько-консультативної комісії у лікарнях з науковою базою. Це надасть доступ до лікування більшій кількості пацієнтів, які його потребують", - розповіла Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти України".

Ліки, як зазначається, будуть відпускатися в аптеках за електронним рецептом лікаря на імʼя пацієнта. Аптеки, які виготовлятимуть ліки, повинні мати три ліцензії - на роздрібну торгівлю, виготовлення препаратів та обіг наркотичних речовин.

За оцінками МОЗ, як повідомляється, 6 мільйонів пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу. Понад 5 років пацієнтська спільнота боролася за те, щоб ці ліки стали доступними в Україні.

Ліки з медичного канабісу в Україні будуть доступні з наступного року - Стефанишина