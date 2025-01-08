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Первые лекарства из каннабиса зарегистрированы в Украине: когда появятся в аптеках

Первые лекарства из каннабиса зарегистрированы в Украине: когда появятся в аптеках

Киев  •  УНН

 • 7160 просмотра

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В Украине зарегистрировали первые лекарства на основе медицинского каннабиса - оральные капли испанского производства. Препараты появятся в аптеках в начале 2025 года и будут доступны по электронному рецепту.

В Украине зарегистрировали первое лекарство на основе медицинского каннабиса, сообщил благотворительный фонд "Пациенты Украины", пишет УНН.

Детали

"В Украине официально зарегистрировали первые лекарства на основе медицинского каннабиса. Им стали оральные капли испанского бренда. Уже в начале 2025 года лекарство может появиться в украинских аптеках", - говорится в сообщении.

"Первый производитель уже зарегистрировал активный фармацевтический ингредиент (АФИ), поэтому скоро первые лекарства появятся в аптеках", - указала народный депутат Ольга Стефанишина. 

Кроме оральных капель из каннабиса, как сообщается, "в аптеках вскоре можно будет приобрести твердые капсулы, дентальные пасты и гели". Эти формы лекарств утвердил Минздрав в 2024 году.

Кроме этого, был принят перечень заболеваний и состояний, при которых врачи смогут назначать лечение медицинским каннабисом. Как отмечается, лечение будет доступно для пациентов с хронической болью, болезнью Паркинсона, тошнотой и рвотой, вызванными химиотерапией, синдромом Туретта, фармрезистентной эпилепсией, заболеваниями, вызывающими судорожные припадки в детском возрасте и анорексией вследствие ВИЧ. 

"Пока перечень состояний не является прогрессивным. Пациентское сообщество настаивает, что необходимо внести ПТСР в этот список. Пока мы смогли достичь, чтобы лекарства можно было назначать и при других состояниях по заключению врачебно-консультативной комиссии в больницах с научной базой. Это предоставит доступ к лечению большему количеству пациентов, которые в нем нуждаются", - рассказала Инна Иваненко, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины". 

Лекарства, как отмечается, будут отпускаться в аптеках по электронному рецепту врача на имя пациента. Аптеки, которые будут производить лекарства, должны  иметь три лицензии - на розничную торговлю, изготовление препаратов и оборот наркотических веществ. 

По оценкам Минздрава, как сообщается, 6 миллионов пациентов нуждаются в лекарствах на основе медицинского каннабиса. Более 5 лет пациентское сообщество боролось за то, чтобы эти лекарства стали доступными в Украине. 

Лекарства из медицинского каннабиса в Украине будут доступны со следующего года - Стефанишина11 дек. 2024, 13:00 • 15243 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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