Лекарства из медицинского каннабиса в Украине будут доступны со следующего года - Стефанишина

Лекарства, изготовленные на основе медицинского каннабиса, могут начать назначать уже в январе 2025 года. Об этом сообщила народный депутат, член Комитета по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина во время брифинга, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Первая регистрация лекарственного средства на основе медицинского каннабиса уже происходит, назначение таких лекарств, вероятно, начнется в январе 2025 года.

Сейчас, насколько мне известно, есть уже в процессе первая регистрация лекарственного средства (на основе медицинского каннабиса - ред.). Очень ожидаем, что в руднике это произойдет. Из того, что я слышу, процесс идет нормально. Мы очень следим, чтобы там не было никаких коррупционных рисков. Поэтому очень надеемся, что в январе уже можно будет выписывать реально лекарства на основе медицинского каннабиса