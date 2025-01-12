В Британии откроют первую комнату для употребления запрещенных наркотиков
Киев • УНН
В Глазго с января 2025 года заработает первый в Британии центр Thistle для контролируемого употребления наркотиков. Заведение будет работать ежедневно под наблюдением медиков и сможет принимать до 200 посетителей в день.
В Великобритании откроют первую комнату для употребления запрещенных наркотиков - Thistle. Все процедуры будут происходить под строгим наблюдением врачей. Об этом информирует британский вещатель BBC и издание The Guardian, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Thistle - первая и единственная в Великобритании комната для употребления наркотиков. Свои двери он откроет 13 января 2025 года.
Thistle будет открыт 365 дней в году с 9:00 до 21:00 и обеспечит посетителям самостоятельный прием наркотиков в чистой и безопасной обстановке под наблюдением медицинских работников.
Клиенты смогут там сделать инъекцию нелегально приобретенного героина или кокаина под медицинским наблюдением. Он расположен в восточной части Глазго, где большое количество людей употребляют наркотики в общественных местах.
По словам руководительницы проекта Линн Макдональд, персонал пока не знает, сколько инъекций будут делать в центре ежедневно.
Некоторые службы, подобные по размеру нашей в других странах, принимают до 200 человек в день, но это действительно трудно предсказать
Цель проекта - уменьшить количество передозировок и вред от наркотиков, а также сделать употребление наркотиков менее заметным для общества. Эту программу финансирует правительство Шотландии.
Людей не будут привлекать к ответственности за хранение запрещенных наркотиков во время пребывания в Thistle.
В новом заведении не будут выдаваться лекарства - посетители будут приносить их сами. с собой
В Thistle есть кабинеты для медицинских консультаций, палата для восстановления и наблюдения, а также кухня и зона отдыха.
Пользователи также получат доступ к пункту выдачи одежды и душевым.
Напомним
В Украине зарегистрировали первое лекарство на основе медицинского каннабиса - оральные капли испанского производства. Препараты появятся в аптеках в начале 2025 года и будут доступны по электронному рецепту.