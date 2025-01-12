В Британии откроют первую комнату для употребления запрещенных наркотиков

В Великобритании откроют первую комнату для употребления запрещенных наркотиков - Thistle. Все процедуры будут происходить под строгим наблюдением врачей. Об этом информирует британский вещатель BBC и издание The Guardian, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Thistle - первая и единственная в Великобритании комната для употребления наркотиков. Свои двери он откроет 13 января 2025 года.

Thistle будет открыт 365 дней в году с 9:00 до 21:00 и обеспечит посетителям самостоятельный прием наркотиков в чистой и безопасной обстановке под наблюдением медицинских работников.

Клиенты смогут там сделать инъекцию нелегально приобретенного героина или кокаина под медицинским наблюдением. Он расположен в восточной части Глазго, где большое количество людей употребляют наркотики в общественных местах.

По словам руководительницы проекта Линн Макдональд, персонал пока не знает, сколько инъекций будут делать в центре ежедневно.

Некоторые службы, подобные по размеру нашей в других странах, принимают до 200 человек в день, но это действительно трудно предсказать - сказала Линн Макдональд.

Цель проекта - уменьшить количество передозировок и вред от наркотиков, а также сделать употребление наркотиков менее заметным для общества. Эту программу финансирует правительство Шотландии.

Людей не будут привлекать к ответственности за хранение запрещенных наркотиков во время пребывания в Thistle.

В новом заведении не будут выдаваться лекарства - посетители будут приносить их сами. с собой - сообщает BBC.

В Thistle есть кабинеты для медицинских консультаций, палата для восстановления и наблюдения, а также кухня и зона отдыха.

Пользователи также получат доступ к пункту выдачи одежды и душевым.

Напомним

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