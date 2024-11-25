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Круизная компания Carnival выпускает больше CO2, чем весь город Глазго

Круизная компания Carnival выпускает больше CO2, чем весь город Глазго

Киев  •  УНН

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Корабли компании Carnival в 2023 году выбросили 2,55 млн тонн CO2, что превышает выбросы крупнейшего города Шотландии. Carnival возглавляет рейтинг самых загрязняющих круизных компаний в Европе.

Анализ, проведенный группой «Транспорт и окружающая среда» (T&E), показал, что корабли компании Carnival являются самыми загрязняющими среди всех, кто совершает рейсы в Европу в 2023 году.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian.

В 2023 году круизная компания Carnival выбросила больше CO2, чем крупнейший город Шотландии - говорится в новом отчете T&E.

Данные охватывают все круизные лайнеры, направлявшиеся в Европу в прошлом году, в том числе 53 корабля, принадлежащих Carnival. Второй круизной компанией в Европе, которая больше всего загрязняет климат, оказалась MSC, за ней следует Norwegian Cruise Line.

Аналитики T&E использовали официальные данные о выбросах углерода, предоставленные судами. 

В прошлом году выбросы углекислого газа на судах Carnival, следующих в Европу, составили 2,55 млн тонн. MSC выбросила 1,4 млн тонн, а Норвегия - 0,84 млн тонн CO2.

Для сравнения, последние показатели выбросов для города Глазго с 2021 года с населением 620 700 человек составили 2,43 млн тонн.  

Справочно

Круизы - одна из самых быстрорастущих отраслей туризма. Количество круизных судов значительно возросло - с 21 в 1970-х годах до 515 сегодня, а исследования T&E показывают, что с 2000 года крупнейшие круизные лайнеры в мире удвоились в размерах.

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Carnival Corporation plc, британская и американская компания, базирующаяся в Майами, получила прибыль в размере $1,95 млрд (£1,54 млрд) в 2023 году после убытков в размере $4,4 млрд и $7,1 млрд в 2022 и 2021 годах во время пандемии Covid. В 2023 году 92 кораблями компании воспользовались 12,5 миллиона пассажиров.

В отдельном рейтинге вреда, нанесенного круизными компаниями окружающей среде в 2024 году, составленном американской организацией Friends of the Earth (FoE), Carnival и ее дочерние компании также заняли самое низкое место среди 21 круизной компании.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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