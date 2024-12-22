В Шотландии откроют первую комнату для "безопасного" употребления наркотиков

Через месяц в городе Глазго, что в Шотландии, откроют первое британское официальное заведение, где можно будет "безопасно" употреблять нелегальные наркотики. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Новаторское "заведение для безопасного употребления наркотиков" под названием Thistle позволит людям употреблять нелегальные наркотики, приобретенные в других местах, в гигиенических условиях, под наблюдением квалифицированных специалистов, которые будут оказывать помощь при травмах и передозировке, а также предлагать комплексную помощь и перенаправлять в другие службы. Он будет работать 365 дней в году, с 9 утра до 9 вечера, и расположен рядом с известными общественными инъекционными пунктами.

Thistle открывается на фоне того, что было названо чрезвычайной ситуацией со смертностью от наркотиков в Шотландии, а Глазго названо европейской столицей смертности от наркотиков. По данным, в 2023 году умерли 1 172 человека, почти четверть из них - в Глазго.

Но участники проекта подчеркивают, что Thistle был разработан для удовлетворения потребностей конкретного сообщества - людей, многие из которых являются бездомными, которые публично употребляют наркотики в центре города - и что для снижения уровня смертности от наркотиков необходимы другие меры.

Планы по созданию центра в Глазго были впервые предложены десять лет назад в ответ на вспышку ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков, но они неоднократно блокировались Министерством внутренних дел во времена правления консерваторов, которые утверждали, что такая услуга будет противоречить Закону о злоупотреблении наркотиками 1971 года.

В мире существует более 100 пунктов безопасного потребления наркотиков, и ни в одном из них не было зафиксировано ни одного смертельного случая.

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