На границе с Польшей служебная собака обнаружила у гражданина Британии наркотики и оружие

Пограничники в пункте пропуска "Краковец" обнаружили у гражданина Великобритании, который следовал рейсовым автобусом, наркотические вещества и арбалеты со стрелами. Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы, пишет УНН.

При осмотре автобуса украинской регистрации, который ехал из Киева в Свиноуйсьце, спаниель Джессика сработала на один из дорожных чемоданов пассажиров. Внутри обнаружили два зип-пакета, предварительно, с марихуаной и амфетамином, - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что, по словам 60-летнего владельца чемодана, гражданина Великобритании, обнаруженное он перемещал для личного потребления.

Кроме этого, совместная обзорная группа обнаружила два арбалета со стрелами и две резиновых дубинки.

Пограничники направили сообщение в Национальную полицию об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как отмечается, всего с начала года во Львовской области служебные собаки пограничников помогли выявить более 13 килограммов наркотических средств.

Напомним

В столице разоблачена группа наркодилеров, которые поставляли кокаин в упаковках кофе и продавали его через Telegram. Во время обысков изъято 800 г кокаина, 2 кг каннабиса и 5 млн грн.