У Німеччині спецслужби шукають російські "схрони" зі зброєю, є загроза диверсії на оборонному підприємстві - ЗМІ

За даними німецьких спецслужб, російська розвідка створила у Німеччині схованки зі зброєю. Як стало відомо BILD, зараз ведуться пошуки цих схованок, передає УНН.

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Увечері 11 червня 2026 року неподалік Суботиці сербська поліція зупинила два автомобілі, що прямували до угорського кордону. У "Пежо" Данила Богдановича, серба з російським паспортом, виявили деталі безпілотника, а в чорному "Вольво" Слободана Дучича — потайне відділення із двома консервними банками, начиненими вибухівкою. За оцінкою слідства, з цього можна було зібрати літаючу бомбу. Богдановича та Дучича заарештовано.

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Наступного дня дружня спецслужба передала німецьким колегам інформацію про підозрілу вантажівку, яка прямує до Німеччини із Сербії. За даними сербської влади, у вантажівці була схованка для контрабанди зброї. Однак поліції Сербії перехопити автомобіль не вдалось.

27 червня баварська прикордонна поліція затримала вантажівку під час в'їзду з Австрії. Сербського водія затримали, заборонили йому в'їзд до Німеччини та повернули до Австрії. А вантажівку конфіскували. Слідчі справді виявили потайні відсіки – порожні. Органи безпеки дійшли висновку, що постачання зброї, про яку попереджали серби, могло досягти місця призначення в Німеччині раніше. За інформацією BILD, зброя може призначатись для нападу на оборонне підприємство в Баварії, що має важливе значення для військової допомоги Україні.

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Пошук зброї йде на повний хід. За оцінкою німецького уряду, нині у Європі діють кілька мереж диверсантів, керованих росією. Вважається, що їх координує ГРУ, яке, ймовірно, проводить таємні операції в Європі за допомогою відділу спеціальних завдань. Німецькі слідчі підозрюють, що зброя з вантажівки вже перебуває в схованці в Німеччині і готова для здійснення диверсій.

Усі причетні до цієї справи органи на запит BILD одностайно посилаються режим секретності. На сторінках документів, які вдалося побачити BILD у зв'язку з розслідуванням, зверху надруковано червоним кольором: "офіційно засекречено".

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