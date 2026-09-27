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The Washington Post
The Guardian

У Німеччині спецслужби шукають російські "схрони" зі зброєю, є загроза диверсії на оборонному підприємстві - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1136 перегляди

Німецькі спецслужби підозрюють, що зброя для диверсії проти оборонного підприємства вже схована в Баварії. Розслідування засекречене.

У Німеччині спецслужби шукають російські "схрони" зі зброєю, є загроза диверсії на оборонному підприємстві - ЗМІ

За даними німецьких спецслужб, російська розвідка створила у Німеччині схованки зі зброєю. Як стало відомо BILD, зараз ведуться пошуки цих схованок, передає УНН.

Деталі

Увечері 11 червня 2026 року неподалік Суботиці сербська поліція зупинила два автомобілі, що прямували до угорського кордону. У "Пежо" Данила Богдановича, серба з російським паспортом, виявили деталі безпілотника, а в чорному "Вольво" Слободана Дучича — потайне відділення із двома консервними банками, начиненими вибухівкою. За оцінкою слідства, з цього можна було зібрати літаючу бомбу. Богдановича та Дучича заарештовано.

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Наступного дня дружня спецслужба передала німецьким колегам інформацію про підозрілу вантажівку, яка прямує до Німеччини із Сербії. За даними сербської влади, у вантажівці була схованка для контрабанди зброї. Однак поліції Сербії перехопити автомобіль не вдалось.

27 червня баварська прикордонна поліція затримала вантажівку під час в'їзду з Австрії. Сербського водія затримали, заборонили йому в'їзд до Німеччини та повернули до Австрії. А вантажівку конфіскували. Слідчі справді виявили потайні відсіки – порожні. Органи безпеки дійшли висновку, що постачання зброї, про яку попереджали серби, могло досягти місця призначення в Німеччині раніше. За інформацією BILD, зброя може призначатись для нападу на оборонне підприємство в Баварії, що має важливе значення для військової допомоги Україні.

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Пошук зброї йде на повний хід. За оцінкою німецького уряду, нині у Європі діють кілька мереж диверсантів, керованих росією. Вважається, що їх координує ГРУ, яке, ймовірно, проводить таємні операції в Європі за допомогою відділу спеціальних завдань. Німецькі слідчі підозрюють, що зброя з вантажівки вже перебуває в схованці в Німеччині і готова для здійснення диверсій.

Усі причетні до цієї справи органи на запит BILD одностайно посилаються режим секретності. На сторінках документів, які вдалося побачити BILD у зв'язку з розслідуванням, зверху надруковано червоним кольором: "офіційно засекречено".

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Антоніна Туманова

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