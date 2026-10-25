США та Канада наблизилися до торговельної угоди – у Білому домі розповіли про прогрес

Сполучені Штати та Канада наблизилися до укладення торговельної угоди після кількох місяців суперечок щодо мит. Переговори між країнами активізувалися, а Вашингтон уже погодився скасувати частину тарифів на канадські товари. Про це заявив головний економічний радник Білого дому Кевін Хассетт в ефірі Fox News, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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За словами Хассетта, міністр торгівлі США Говард Латнік протягом останнього тижня активно контактував із канадськими представниками.

Я думаю, що ми дуже близькі до того, щоб нарешті досягти угоди з цього питання – заявив радник Білого дому.

США скасовують частину мит

Вашингтон вирішив скасувати 50% мита на канадську фанеру, вибілений папір, картон та спеціалізовану сільськогосподарську техніку. Таке рішення ухвалили після звернень сенаторки Сьюзен Коллінз, яка представляє штат Мен.

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Водночас американські посадовці зазначають, що остаточна домовленість поки не гарантована. У Вашингтоні вважають, що Канада ще не запропонувала достатньо вигідних умов для США.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні підтвердив готовність продовжувати переговори, але наголосив, що будь-яка угода має відповідати інтересам канадців.

Торговельні суперечки між країнами загострилися після провалу переговорів у серпні, коли США та Канада запровадили низку взаємних обмежень.

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