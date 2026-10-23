"Шукаю прикметник, щоб описати" - прем'єр Канади висловився про маніпуляції зі Starlink для України

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні сказав, що він стурбований маніпуляціями супутниковою системою Starlink компанії SpaceX, які ускладнили оборону для України, і припустив, що повідомлення про участь Ілона Маска показують, чому він зосереджений на тому, щоб зробити Канаду менш залежною від будь-якої країни чи технології. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

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The Wall Street Journal повідомила цього тижня, що Маск наказав обмежити швидкість військової версії Starlink, що перешкоджає можливостям оборонних сил України у боротьбі проти росії. Journal також повідомила, що президент США Дональд Трамп зателефонував Маску, щоб попросити його скасувати ці обмеження.

"Я шукаю правильний прикметник, щоб описати того, хто ухвалив це рішення, або групу людей, які ухвалили це рішення проти країни - і це проти країни, яка буквально бореться за життя своїх громадян проти відкритої агресії, - сказав прем'єр-міністр Канади журналістам у Стамбулі в п'ятницю, 23 жовтня. - Тож, чи ми стурбовані? Так, ми стурбовані".

Карні сказав, що цей інцидент показує, чому його уряд зосереджений на диверсифікації торговельних відносин Канади, зокрема в галузі технологій, щоб зміцнити суверенітет країни.

"Ми, як канадці, не хочемо опинитися в ситуації, коли ми залежимо від одного постачальника, який може змінити свою точку зору, або можемо бути змушені змінити свою точку зору однією національною державою, що ставить канадців під загрозу або ставить під загрозу наш суверенітет", – сказав Карні.

Але процес диверсифікації займе час, оскільки "ми починаємо з позиції, коли ми дуже, дуже залежимо від певних систем у певних країнах".

Візит Карні є першим офіційним візитом прем'єр-міністра Канади до Туреччини та є частиною зусиль його уряду щодо розширення дипломатичних та торговельних відносин Канади, на тлі того, як мита США продовжують шкодити деяким її галузям промисловості, пише видання.

Тим часом, Європейський Союз готується звернутися до Канади та Великої Британії з проханням збільшити свою підтримку України, щоб допомогти з дефіцитом фінансування, згідно з повідомленням Politico.

ЄС закличе Канаду та Британію збільшити фінансування України - ЗМІ

Карні сказав, що Канаді "не потрібен ЄС для виконання цих запитів", і що його уряд безпосередньо співпрацює з Україною, додавши, що він розмовляв з Президентом Володимиром Зеленським протягом минулого тижня, зокрема щодо ситуації зі Starlink.