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Financial Times

"Ищу прилагательное, чтобы описать" - премьер Канады высказался о манипуляциях со Starlink для Украины

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Премьер-министр Канады Марк Карни обеспокоен ограничениями Starlink для Украины. Он призвал диверсифицировать технологические поставки и поддержал Киев.

"Ищу прилагательное, чтобы описать" - премьер Канады высказался о манипуляциях со Starlink для Украины

Премьер-министр Канады Марк Карни сказал, что обеспокоен манипуляциями со спутниковой системой Starlink компании SpaceX, которые усложнили оборону Украины, и предположил, что сообщения об участии Илона Маска показывают, почему он сосредоточен на том, чтобы сделать Канаду менее зависимой от любой страны или технологии. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

The Wall Street Journal сообщила на этой неделе, что Маск приказал ограничить скорость военной версии Starlink, что препятствует возможностям оборонных сил Украины в борьбе против россии. Journal также сообщила, что президент США Дональд Трамп позвонил Маску, чтобы попросить его отменить эти ограничения.

"Я ищу правильное прилагательное, чтобы описать того, кто принял это решение, или группу людей, которые приняли это решение против страны — и это против страны, которая буквально борется за жизнь своих граждан против открытой агрессии, — сказал премьер-министр Канады журналистам в Стамбуле в пятницу, 23 октября. — Так что, обеспокоены ли мы? Да, мы обеспокоены".

Карни сказал, что этот инцидент показывает, почему его правительство сосредоточено на диверсификации торговых отношений Канады, в частности в сфере технологий, чтобы укрепить суверенитет страны.

"Мы, как канадцы, не хотим оказаться в ситуации, когда зависим от одного поставщика, который может изменить свою точку зрения, или можем быть вынуждены изменить свою точку зрения одним национальным государством, которое подвергает канадцев опасности или ставит под угрозу наш суверенитет", — сказал Карни.

Но процесс диверсификации займет время, поскольку "мы начинаем с позиции, когда очень, очень зависим от определенных систем в определенных странах".

Визит Карни является первым официальным визитом премьер-министра Канады в Турцию и является частью усилий его правительства по расширению дипломатических и торговых отношений Канады на фоне того, как пошлины США продолжают наносить ущерб некоторым ее отраслям промышленности, пишет издание.

Тем временем Европейский Союз готовится обратиться к Канаде и Великобритании с просьбой увеличить свою поддержку Украины, чтобы помочь покрыть дефицит финансирования, согласно сообщению Politico.

ЕС призовёт Канаду и Великобританию увеличить финансирование Украины - СМИ21.10.26, 08:19 • 21619 просмотров

Карни сказал, что Канаде "не нужен ЕС для выполнения этих запросов" и что его правительство напрямую сотрудничает с Украиной, добавив, что на прошлой неделе он разговаривал с Президентом Владимиром Зеленским, в частности о ситуации со Starlink.

Юлия Шрамко

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