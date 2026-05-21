Эксклюзив
Рождаемость в Украине падает: что будет со школами через 4–5 лет
кремль меняет тактику: как Россия пытается рассорить Украину с Западом
Новоизбранный глава ФПУ Бызов анонсировал большой аудит имущества профсоюзов и кадровую ревизию
Ермак подтвердил, что сдал все загранпаспорта
Авиация под давлением: чем грозит Украине переквалификация платежей за аренду самолетов в роялти
Что такое доказательная медицина и какие вопросы пациент должен задать врачу - ответ эксперта
Силы обороны и СБУ усиливают меры безопасности на севере в граничащих с рф и беларусью регионах
День вышиванки: история, традиции и как праздник отмечают в Украине
"Динамо" — обладатель Кубка Украины по футболу
Удобрения в обмен на безопасность - стоит ли Украине поверить лукашенко и согласиться ослабить санкции
Венгрия отменила и снова ввела запрет на агроимпорт из Украины - СМИ

Киев • УНН

Венгрия возобновила запрет на импорт 20 категорий украинских продуктов после технической ошибки. Ограничения касаются зерна, мяса и яиц.

Венгрия отменила и снова ввела запрет на агроимпорт из Украины - СМИ

Новое правительство Венгрии восстановило запрет на ввоз продуктов из Украины после случайной отмены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на euractiv.com.

Детали

Как сообщают СМИ со ссылкой на представителя правительства Венгрии, санкции были отменены "из-за законодательной ошибки". Именно поэтому кабинет премьер-министра Петера Мадьяра принял "неотложные меры" для скорейшего восстановления запрета, говорится в публикации.

Запрет распространяется на около 20 категорий товаров, в частности говядину, свинину, птицу, яйца, семена подсолнечника, кукурузу, пшеницу, ячмень, муку и рапсовое масло. Вероятно, туда будет включен и мед.

Карин Карлсбро, депутат Европейского парламента по вопросам торговых отношений между ЕС и Украиной, заявила Euractiv, что "глубоко сожалеет" о том, что Венгрия решила сохранить "незаконный запрет на импорт".

Европейский парламент уже давно призывает Европейскую комиссию занять более жесткую позицию в отношении государств-членов, нарушающих правила ЕС

- сказала она, добавив, что поднимет этот вопрос перед комиссаром по вопросам торговли Марошем Шефчовичем.

Контекст

Постановление 130/2023, которым с 2023 года запрещался ввоз в Венгрию более 20 категорий украинской аграрной продукции, утратило силу 14 мая этого года.

Напомним

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отменил режим чрезвычайного положения, действовавший в стране с 2020 года.

Евгений Устименко

