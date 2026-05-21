Венгрия отменила и снова ввела запрет на агроимпорт из Украины - СМИ
Киев • УНН
Венгрия возобновила запрет на импорт 20 категорий украинских продуктов после технической ошибки. Ограничения касаются зерна, мяса и яиц.
Новое правительство Венгрии восстановило запрет на ввоз продуктов из Украины после случайной отмены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на euractiv.com.
Детали
Как сообщают СМИ со ссылкой на представителя правительства Венгрии, санкции были отменены "из-за законодательной ошибки". Именно поэтому кабинет премьер-министра Петера Мадьяра принял "неотложные меры" для скорейшего восстановления запрета, говорится в публикации.
Запрет распространяется на около 20 категорий товаров, в частности говядину, свинину, птицу, яйца, семена подсолнечника, кукурузу, пшеницу, ячмень, муку и рапсовое масло. Вероятно, туда будет включен и мед.
Карин Карлсбро, депутат Европейского парламента по вопросам торговых отношений между ЕС и Украиной, заявила Euractiv, что "глубоко сожалеет" о том, что Венгрия решила сохранить "незаконный запрет на импорт".
Европейский парламент уже давно призывает Европейскую комиссию занять более жесткую позицию в отношении государств-членов, нарушающих правила ЕС
Контекст
Постановление 130/2023, которым с 2023 года запрещался ввоз в Венгрию более 20 категорий украинской аграрной продукции, утратило силу 14 мая этого года.
Напомним
Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отменил режим чрезвычайного положения, действовавший в стране с 2020 года.