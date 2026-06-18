ЕС ищет способы ограничить китайский экспорт - СМИ

Лидеры ЕС в четверг обсудят, нужны ли блоку новые усиленные торговые механизмы защиты, чтобы сдержать рост китайского экспорта, который в Брюсселе считают экзистенциальной угрозой для европейской промышленности и рабочих мест. Об этом сообщает Agence France-Presse, пишет УНН.

Детали

В Европейском Союзе растет консенсус относительно того, что он слишком зависит от Китая, и Брюссель опасается, что это делает его уязвимым к потенциальному экономическому давлению и шокам в поставках.

Торговый дефицит блока в товарах в прошлом году достиг около 360 миллиардов евро (417 миллиардов долларов), что означает, что китайский экспорт значительно превышал импорт в ЕС.

Наши торговые отношения с Китаем достигли точки, требующей перезагрузки. Не конфронтации, а балансировки - заявил главный торговый представитель ЕС Марош Шефчович.

Хотя столицы ЕС согласны с общей диагностикой проблемы с Китаем, их позиции расходятся в вопросе лечения.

Одним из способов усилить торговый инструментарий ЕС может быть создание нового механизма для введения секторальных тарифов, например в химической или "зеленой" промышленности — по образцу политики президента Дональда Трампа.

Президент Франции Эммануэль Макрон в прошлом месяце призвал к "европейскому эквиваленту раздела 301" — торговому инструменту, который Трамп использовал для введения масштабных тарифов, — заявив, что "суверенитет Европы под угрозой".

Германия до сих пор занимала осторожную позицию, поскольку ее экономика сильнее подвержена риску возможных ответных мер, в то время как Испания старалась избегать напряженности, стремясь к китайским инвестициям.

Как отмечает издание, Берлин, похоже, начинает склоняться к французской позиции.

Немецкий чиновник заявил, что Берлин "открыт" для новых инструментов, если они необходимы, при условии что они "не будут направлены на конкретных получателей".

Беспокойство по поводу доминирования Китая не ограничивается ЕС.

На Западе растут опасения из-за контроля Пекина над рынком редкоземельных минералов, используемых в бытовой электронике, и вопрос Китая также обсуждался в ходе переговоров лидеров G7 во Франции на этой неделе.

Настоящим сигналом тревоги стало то, что в прошлом году Китай ввел экспортный контроль на редкоземельные элементы, что вызвало шок в глобальных цепочках поставок.

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