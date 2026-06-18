ЕС ищет новые энергетические маршруты после кризиса вокруг Ирана, как вариант — Индия

$44.780.0351.940.10
ukenru
05:31 • 3886 просмотра
"Отрезание" Крыма: как и чем подразделение "Фаланга" обескровливает врага
17 июня, 17:21 • 19206 просмотра
Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на следующие три года
Эксклюзив
17 июня, 14:39 • 62740 просмотра
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
17 июня, 13:28 • 42175 просмотра
Глава Евросовета Кошта связывался с кремлем для привлечения путина к переговорам - Bloomberg
Эксклюзив
17 июня, 13:00 • 40750 просмотра
Первые итоги встречи G7 – Трамп не обвиняет Украину, Европа усиливает помощь, а Зеленский приглашает путина на переговоры
Эксклюзив
17 июня, 10:49 • 39726 просмотра
Как правильно защищать детей в жару: советы врача
17 июня, 10:28 • 29945 просмотра
Завершено расследование по делу об узурпации власти Виктором Януковичем и 16 экс-высокопоставленными чиновниками - Генпрокурор
Эксклюзив
17 июня, 09:32 • 23129 просмотра
Авиационная отрасль в 2025 году уплатила в бюджет более 702 млн грн налогов, что является рекордом за последние 8 лет - ГНС
17 июня, 07:14 • 20026 просмотра
Катастрофа Су-24М в Хмельницкой области: следователи начали анализ данных бортового самописцаPhoto
17 июня, 05:59 • 21954 просмотра
В Fire Point сообщили, на каком этапе находится создание антибаллистического щита FreyjaVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
2м/с
66%
751мм
Популярные новости
В Берлине задержали участников польского Движения защиты границ17 июня, 20:55 • 12592 просмотра
В Сумской общине в результате атаки российских дронов погиб мужчина17 июня, 21:26 • 12680 просмотра
Украина не заинтересована в польских МиГ-29 в нынешнем виде – Минобороны Польши01:39 • 6884 просмотра
Что празднуют 18 июня в Украине и мире03:00 • 10271 просмотра
В Крыму после атаки горят стратегические железнодорожный и автомобильный мостыVideo04:25 • 17855 просмотра
публикации
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
Эксклюзив
17 июня, 14:39 • 62751 просмотра
От наследия ЮНЕСКО до улицы, которую мыли мылом - куда поехать на выходные в ЧерновцахPhoto17 июня, 11:45 • 38950 просмотра
Отводы, переносы и давление: что происходит в деле врачей клиники Odrex, обвиняемых в медицинской халатности17 июня, 11:18 • 38048 просмотра
Что взять с собой в роддом будущей маме: список необходимых вещей17 июня, 11:15 • 33439 просмотра
Спектакль, срежиссированный обвиняемым: врач Odrex водит на суды группу поддержки16 июня, 12:35 • 73227 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Франция
Польша
Реклама
УНН Lite
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 21899 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 25156 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 33461 просмотра
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне17 июня, 06:49 • 34685 просмотра
Фехтовальщица Харлан стала мамой и впервые показала фото дочериPhoto16 июня, 08:01 • 57265 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Техника
Золото
Беспилотный летательный аппарат
Социальная сеть

ЕС ищет новые энергетические маршруты после кризиса вокруг Ирана, как вариант — Индия

Киев • УНН

 • 2032 просмотра

Война в Иране обошлась ЕС в 25 миллиардов евро, поэтому Брюссель создает коридор через Индию. Проект IMEC должен обезопасить поставки энергии и товаров.

ЕС ищет новые энергетические маршруты после кризиса вокруг Ирана, как вариант — Индия

Европейский Союз активизировал поиск альтернативных торговых и энергетических маршрутов после резкого роста цен на топливо из-за войны в Иране. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Одним из ключевых проектов, который рассматривает Брюссель, является экономический коридор Индия – Ближний Восток – Европа (IMEC). Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на саммите G7, что ЕС заинтересован в развитии новых маршрутов, которые должны сделать поставки энергоносителей и товаров более устойчивыми к кризисам.

Ставка на новую инфраструктуру

По данным AP, проект IMEC предусматривает развитие транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры между Индией, странами Персидского залива и Европой. В частности, речь идет о строительстве новых трубопроводов, энергетических сетей и логистических маршрутов.

США "очень близки" к заключению торгового соглашения с Индией — Трамп17.06.26, 17:37 • 2494 просмотра

В Брюсселе также рассматривают сотрудничество с государствами Персидского залива для создания инфраструктуры, которая позволит уменьшить зависимость от Ормузского пролива – одного из важнейших путей транспортировки нефти и газа в мире.

Последствия войны для Европы

По словам фон дер Ляйен, за первые 54 дня войны в Иране расходы ЕС на импорт нефти и газа выросли на 25 млрд евро. Кроме того, в Европе опасаются долгосрочных перебоев с поставками авиационного топлива и других энергоресурсов.

В Евросоюзе также планируют поощрять европейские компании к инвестициям в проекты возобновляемой энергетики в странах Персидского залива для усиления энергетической безопасности блока.

Саммит G7 обсудит глобальную экономику вместе с Индией, Бразилией и еще четырьмя странами15.06.26, 16:42 • 3894 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Электроэнергия
Ассошиэйтед Пресс
Европейская комиссия
Индия
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен
Иран