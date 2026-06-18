ЕС ищет новые энергетические маршруты после кризиса вокруг Ирана, как вариант — Индия

Европейский Союз активизировал поиск альтернативных торговых и энергетических маршрутов после резкого роста цен на топливо из-за войны в Иране. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Одним из ключевых проектов, который рассматривает Брюссель, является экономический коридор Индия – Ближний Восток – Европа (IMEC). Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на саммите G7, что ЕС заинтересован в развитии новых маршрутов, которые должны сделать поставки энергоносителей и товаров более устойчивыми к кризисам.

Ставка на новую инфраструктуру

По данным AP, проект IMEC предусматривает развитие транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры между Индией, странами Персидского залива и Европой. В частности, речь идет о строительстве новых трубопроводов, энергетических сетей и логистических маршрутов.

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В Брюсселе также рассматривают сотрудничество с государствами Персидского залива для создания инфраструктуры, которая позволит уменьшить зависимость от Ормузского пролива – одного из важнейших путей транспортировки нефти и газа в мире.

Последствия войны для Европы

По словам фон дер Ляйен, за первые 54 дня войны в Иране расходы ЕС на импорт нефти и газа выросли на 25 млрд евро. Кроме того, в Европе опасаются долгосрочных перебоев с поставками авиационного топлива и других энергоресурсов.

В Евросоюзе также планируют поощрять европейские компании к инвестициям в проекты возобновляемой энергетики в странах Персидского залива для усиления энергетической безопасности блока.

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