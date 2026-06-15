Саммит G7 обсудит глобальную экономику вместе с Индией, Бразилией и еще четырьмя странами
Киев • УНН
К саммиту G7 присоединятся лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи, Кении и Египта. Они обсудят глобальную экономику и международный порядок.
К обсуждениям на саммите G7 присоединятся лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи, Кении и Египта. Об этом перед началом встречи заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, передает УНН.
Детали
По его словам, Европейский Союз поддерживает решение расширить круг участников саммита и привлечь к дискуссиям представителей крупнейших стран, не входящих в G7.
Эти страны принимали участие в подготовительной работе к саммиту и присоединятся к части наших обсуждений
Он подчеркнул, что ЕС продолжает развивать широкую сеть торговых соглашений, которые уже охватывают 84 государства мира.
По словам президента Евросовета, такие договоренности являются не только экономическими инструментами, но и способствуют инновациям, благосостоянию и укреплению многостороннего международного порядка, основанного на правилах.
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