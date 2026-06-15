Саммит G7 обсудит глобальную экономику вместе с Индией, Бразилией и еще четырьмя странами

К обсуждениям на саммите G7 присоединятся лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи, Кении и Египта. Об этом перед началом встречи заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, передает УНН.

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По его словам, Европейский Союз поддерживает решение расширить круг участников саммита и привлечь к дискуссиям представителей крупнейших стран, не входящих в G7.

Эти страны принимали участие в подготовительной работе к саммиту и присоединятся к части наших обсуждений — отметил Кошта.

Он подчеркнул, что ЕС продолжает развивать широкую сеть торговых соглашений, которые уже охватывают 84 государства мира.

По словам президента Евросовета, такие договоренности являются не только экономическими инструментами, но и способствуют инновациям, благосостоянию и укреплению многостороннего международного порядка, основанного на правилах.

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