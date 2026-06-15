Трамп пригрозил Франции 100% пошлинами на вино из-за цифрового налога — Макрон ответил отказом
Киев • УНН
Макрон отказался отменять цифровой налог, несмотря на угрозы Трампа ввести 100% пошлины на вино. Лидеры обсудят этот вопрос в ходе саммита G7 в Эвиане.
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался отменять цифровой налог в стране после того, как Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины на французское вино. Это может привести к противостоянию между двумя лидерами во время саммита G7 в Эвиане. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
"Этот цифровой налог, который несколько европейских стран приняли и внедрили, является частью нашего законодательства", — заявил Макрон в эфире телеканала TF1 во время саммита G7.
"Не США определяют европейские или французские законы — это нормально, и так будет впредь, по крайней мере пока я нахожусь на посту", — добавил он.
Ранее Трамп в интервью New York Post заявил, что у США "не будет другого выбора", кроме как ввести 100-процентные пошлины на французские вина, если Франция не отменит цифровой налог для американских технологических компаний.
"У нас будет уважительный, но твердый разговор", — сказал Макрон.
В Белом доме не ответили на запросы относительно реакции Макрона и не предоставили дополнительных комментариев по поводу угроз Трампа.
Напомним
Как ранее писал УНН на последнем саммите G7 Макрон продвигает идею стратегической автономии Европы. Однако реальные результаты его видения остаются ограниченными.