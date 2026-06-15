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Трамп пригрозил Франции 100% пошлинами на вино из-за цифрового налога — Макрон ответил отказом

Киев • УНН

 • 1288 просмотра

Макрон отказался отменять цифровой налог, несмотря на угрозы Трампа ввести 100% пошлины на вино. Лидеры обсудят этот вопрос в ходе саммита G7 в Эвиане.

Трамп пригрозил Франции 100% пошлинами на вино из-за цифрового налога — Макрон ответил отказом

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался отменять цифровой налог в стране после того, как Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины на французское вино. Это может привести к противостоянию между двумя лидерами во время саммита G7 в Эвиане. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Этот цифровой налог, который несколько европейских стран приняли и внедрили, является частью нашего законодательства", — заявил Макрон в эфире телеканала TF1 во время саммита G7.

"Не США определяют европейские или французские законы — это нормально, и так будет впредь, по крайней мере пока я нахожусь на посту", — добавил он.

Ранее Трамп в интервью New York Post заявил, что у США "не будет другого выбора", кроме как ввести 100-процентные пошлины на французские вина, если Франция не отменит цифровой налог для американских технологических компаний.

"У нас будет уважительный, но твердый разговор", — сказал Макрон.

В Белом доме не ответили на запросы относительно реакции Макрона и не предоставили дополнительных комментариев по поводу угроз Трампа.

Напомним

Как ранее писал УНН на последнем саммите G7 Макрон продвигает идею стратегической автономии Европы. Однако реальные результаты его видения остаются ограниченными.

Ольга Розгон

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Соединённые Штаты