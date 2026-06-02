Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности — Politico
Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армии
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
Российский удар по Украине унес жизни 13 человек, в Днепре 6 пропавших - МВД
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
ЕС стремится согласовать 21-й пакет санкций против РФ до конца следующей недели — Politico

Киев • УНН

 • 812 просмотра

Пакет содержит ограничения против нефтяных доходов, банков и теневого флота РФ. ЕС планирует зафиксировать цену на российскую нефть на уровне 44 долларов.

Европейский Союз стремится согласовать 21-й пакет санкций против РФ до конца следующей недели, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"На фоне того, как Россия усиливает угрозы Европе, блок спешит согласовать 21-й пакет санкций до конца следующей недели", - говорится в публикации.

"В меню? Новые меры, направленные против российских нефтяных доходов, банков и теневого флота", — сообщили трое дипломатов и чиновников ЕС.

Предложенные санкции, которые, как ожидается, будут представлены Европейской комиссией на следующей неделе, показывают, что Брюссель удваивает стратегию давления на Россию, а не стремится к переговорам, несмотря на желание некоторых лидеров назначить "специального посланника" для мирных переговоров, пишет издание.

"Считается, что Украина может оказаться в более сильной позиции после лета. Назначение специального посланника на данном этапе может подорвать усилия по давлению на Россию именно тогда, когда Украина поворачивает войну в свою пользу", — сказал один чиновник.

Как отмечается, "ключевое предложение заключается в том, чтобы зафиксировать потолок цены на российскую нефть". "Действие текущего лимита должно закончиться этим летом и будет скорректировано в сторону увеличения в соответствии с автоматическим механизмом, если не будут приняты никакие меры", — отмечает издание.

"Страны настаивают на закреплении текущей цены, что лишит Москву более высоких доходов из-за роста цен на нефть. Однако полный запрет на российскую нефть вряд ли будет введен, как и предложенный запрет на услуги при морских поставках", — заявили дипломаты.

Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС отмечало, что Европейская комиссия может предложить оставить предельную цену G7 на российскую нефть неизменной на уровне 44 долларов за баррель во время своего июльского пересмотра, чтобы сдержать неожиданные прибыли Москвы от войны с Ираном и последующего шока из-за цен на нефть. Еврокомиссия, как указано, озвучила эту идею на встречах с посланниками ЕС в прошлые выходные как возможный элемент будущего 21-го пакета санкций против России за ее войну в Украине. Страны и союзники G7, за исключением США, в прошлом году согласились установить гибкий потолок цены, чтобы сделать его более эффективным. Страны снизили цену с 60 долларов за баррель до 47,60 долларов, чтобы отразить более низкие средние цены на нефть, а в январе они пересмотрели цену вниз до 44,10 долларов.

Целью предельной цены, установленной в конце 2022 года, было уменьшение источников доходов России без создания шока цен на нефть. Согласно этому механизму, третьи страны могут покупать российскую нефть по этой максимальной цене, используя западные судоходные и страховые услуги. До 30% российской нефти, перевозимой морем, все еще торгуется под ограничением цен, в то время как остальная часть перевозится теневым флотом.

Как пишет Politico со ссылкой на заметки с переговоров о санкциях, "ЕС может продолжить введение санкций против российских энергетических компаний "Лукойл" и "Роснефть", в то время как ожидаются новые санкции против судов российского теневого флота и вспомогательных служб".

Также издание указывает на "возможное включение в список патриарха московского Кирилла, главы русской православной церкви, близкого к Владимиру Путину". Предыдущий шаг по введению санкций против патриарха был заблокирован Венгрией.

"Суть в том, что ЕС выбрал между переговорами с Москвой и санкциями. Сначала санкции, потом переговоры", — подытоживает Politico.

Позиция Украины

"Мы ожидаем, что ограничительные меры будут распространены на дополнительные суда теневого флота и его более широкую экосистему", – сказал изданию посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов. И добавил: "Настало время решить вопрос "Росатома"" — российского агентства по атомной энергии, "которое, по словам Киева, является продолжением военной машины Путина".

Тем временем министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя очередной ночной российский обстрел, заявил, что необходимо усилить давление на Россию через новые санкции, запрет на поездки для комбатантов, полное использование замороженных активов и изоляцию. Он также указал, что партнеры должны использовать разблокированный Европейский фонд мира для финансирования программы PURL и закупки дополнительных систем Patriot и ракет к ним для Украины, и призвал партнеров продвигать противобаллистическую коалицию, а также увеличивать инвестиции в дальнобойные возможности Украины как конкретные шаги для противодействия российскому террору. Глава МИД Андрей Сибига, подчеркивая необходимость жесткого ответа на очередную массированную атаку РФ, заявил, что партнеры должны предпринять стратегические шаги, которые уже давно назрели, в частности открыть переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС.

Юлия Шрамко

