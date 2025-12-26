Зеленский ничего не получит, пока я это не одобрю - Трамп

Президент США Дональд Трамп перед встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что судьба мирного плана зависит исключительно от его решения, а не от украинского лидера. Об этом Трамп заявил в интервью Politico, передает УНН.

У него (Зеленского - ред.) ничего не будет, пока я не одобрю это. Посмотрим, что у него есть

Трамп добавил, что верит, что встреча с Зеленским в эти выходные будет продуктивной.

Я думаю, что с ним все будет хорошо. Я думаю, что все будет хорошо с Путиным