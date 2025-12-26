Зеленский ничего не получит, пока я это не одобрю - Трамп

$41.930.22
49.430.26
ukenru
18:17 • 5124 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
16:30 • 16348 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 17831 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 24138 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 38574 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 24759 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 19699 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19042 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20854 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 44394 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.5м/с
82%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удараPhotoVideo26 декабря, 11:33 • 18778 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 11040 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 16467 просмотра
Более 78% украинцев считают, что государство не подготовилось к вторжению рф - опросPhoto15:38 • 26347 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 10512 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 10516 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto16:30 • 16357 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 16472 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 38578 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 44396 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Давид Арахамия
Блогеры
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Венесуэла
Село
Реклама
УНН Lite
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 10516 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto16:51 • 6988 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 7628 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 11045 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 26574 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Нефть марки Brent
Социальная сеть
Сухой Су-30

Зеленский ничего не получит, пока я это не одобрю - Трамп

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Президент США Трамп заявил, что судьба мирного плана по Украине зависит исключительно от его решения. Он отметил, что у Зеленского "ничего не будет, пока я не одобрю это".

Зеленский ничего не получит, пока я это не одобрю - Трамп

Президент США Дональд Трамп перед встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что судьба мирного плана зависит исключительно от его решения, а не от украинского лидера. Об этом Трамп заявил в интервью Politico, передает УНН.

Детали

У него (Зеленского - ред.) ничего не будет, пока я не одобрю это. Посмотрим, что у него есть

- сказал Трамп.

Трамп добавил, что верит, что встреча с Зеленским в эти выходные будет продуктивной.

Я думаю, что с ним все будет хорошо. Я думаю, что все будет хорошо с Путиным

- сказал Трамп, добавив, что надеется поговорить с российским лидером "вскоре, сколько захочу".

Как отмечает издание, комментарии Трампа прозвучали на следующий день после того, как Зеленский пообщался со специальным посланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем президента. Зеленский назвал этот разговор "хорошим".

Напомним

Ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры проведут телефонную конференцию в субботу.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский