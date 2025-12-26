Зеленский ничего не получит, пока я это не одобрю - Трамп
Киев • УНН
Президент США Трамп заявил, что судьба мирного плана по Украине зависит исключительно от его решения. Он отметил, что у Зеленского "ничего не будет, пока я не одобрю это".
Президент США Дональд Трамп перед встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что судьба мирного плана зависит исключительно от его решения, а не от украинского лидера. Об этом Трамп заявил в интервью Politico, передает УНН.
Детали
У него (Зеленского - ред.) ничего не будет, пока я не одобрю это. Посмотрим, что у него есть
Трамп добавил, что верит, что встреча с Зеленским в эти выходные будет продуктивной.
Я думаю, что с ним все будет хорошо. Я думаю, что все будет хорошо с Путиным
Как отмечает издание, комментарии Трампа прозвучали на следующий день после того, как Зеленский пообщался со специальным посланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем президента. Зеленский назвал этот разговор "хорошим".
Напомним
Ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры проведут телефонную конференцию в субботу.