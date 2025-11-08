У Києві та трьох областях введено екстрені відключення світла

ukenru
7 листопада, 17:00 • 25161 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
7 листопада, 15:49 • 32323 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 39090 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 38988 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 36634 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 21682 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 51560 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 37159 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 39678 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 30452 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Туризм на Кубі різко падає через дефіцит та санкції - ЗМІ7 листопада, 16:25 • 5124 перегляди
Після масових протестів у Танзанії десятки людей звинуватили у держзраді – злочині, що карається смертю7 листопада, 16:29 • 5898 перегляди
кремль спростовує чутки про "немилість" лаврова, але деталі викликають питання7 листопада, 16:37 • 10068 перегляди
У Грузії сім опозиційних партій заявили про консолідацію для "мирної зміни режиму"7 листопада, 16:39 • 18263 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 16334 перегляди
Публікації
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 39090 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 38988 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 36634 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 29872 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 51560 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Віктор Орбан
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 16371 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 25161 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 23585 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 32247 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 42683 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Серіали

У Києві та трьох областях введено екстрені відключення світла

Київ • УНН

 • 1550 перегляди

В ніч на 8 листопада в Києві, Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях запровадили екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень не діють, споживачів закликають розумно використовувати електроенергію.

У Києві та трьох областях введено екстрені відключення світла

У ніч проти суботи, 8 листопада, у Києві, Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській області за розпорядженням Укренерго запровадили екстрені відключення електроенергії. Про це інформує УНН з посиланням на ДТЕК.

За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії  

- йдеться у дописі.

У ДТЕК попередили, що графіки відключень при цьому не діють.  

"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему. Дякуємо за ваше розуміння!", - додали у ДТЕК. 

Нагадаємо

По всій Україні 8 листопада, запроваджуються вимушені обмеження електропостачання через пошкодження енергетичної інфраструктури. Графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 21:00, а для промислових споживачів – з 07:00 до 22:00.

Зберігання ліків під час відключень електроенергії: що потрібно знати07.11.25, 12:09 • 2128 переглядiв

Віта Зеленецька

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Черкаська область
Кіровоградська область
Дніпропетровська область
ДТЕК
Укренерго
Україна
Київ