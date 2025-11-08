У Києві та трьох областях введено екстрені відключення світла
Київ • УНН
В ніч на 8 листопада в Києві, Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях запровадили екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень не діють, споживачів закликають розумно використовувати електроенергію.
У ніч проти суботи, 8 листопада, у Києві, Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській області за розпорядженням Укренерго запровадили екстрені відключення електроенергії. Про це інформує УНН з посиланням на ДТЕК.
За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії
У ДТЕК попередили, що графіки відключень при цьому не діють.
"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему. Дякуємо за ваше розуміння!", - додали у ДТЕК.
Нагадаємо
По всій Україні 8 листопада, запроваджуються вимушені обмеження електропостачання через пошкодження енергетичної інфраструктури. Графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 21:00, а для промислових споживачів – з 07:00 до 22:00.
