В Киеве и трех областях введены экстренные отключения света
Киев • УНН
В ночь на 8 ноября в Киеве, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях ввели экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений не действуют, потребителей призывают разумно использовать электроэнергию.
В ночь на субботу, 8 ноября, в Киеве, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях по распоряжению Укрэнерго ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом информирует УНН со ссылкой на ДТЭК.
По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии
В ДТЭК предупредили, что графики отключений при этом не действуют.
"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему. Спасибо за ваше понимание!", - добавили в ДТЭК.
Напомним
По всей Украине 8 ноября вводятся вынужденные ограничения электроснабжения из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 21:00, а для промышленных потребителей – с 07:00 до 22:00.
