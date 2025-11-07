Хранение лекарств во время отключений электроэнергии: что нужно знать

ukenru
11:23 • 1870 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
09:48 • 13902 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:46 • 17575 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
07:19 • 23147 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 22907 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 27322 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 27964 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 32388 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 66429 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 58279 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Орбан сделал новое заявление о возможной встрече Трампа с путиным: подробности7 ноября, 03:02 • 19444 просмотра
В Британии археологи раскопали сотни древних сооружений возрастом более 2000 лет, которым нет объясненияPhoto7 ноября, 03:28 • 18845 просмотра
Выход GTA VI снова отложен06:53 • 13370 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год07:49 • 9146 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto08:03 • 15592 просмотра
публикации
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:48 • 13900 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
09:46 • 17573 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Эксклюзив
07:19 • 23146 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 66429 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 39812 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Меган Маркл
Андрей Одарченко
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Днепропетровская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает11:01 • 1374 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202509:56 • 5114 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto08:03 • 15738 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год07:49 • 9390 просмотра
Выход GTA VI снова отложен06:53 • 13500 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Отопление
Золото
Хранитель

Хранение лекарств во время отключений электроэнергии: что нужно знать

Киев • УНН

 • 672 просмотра

Минздрав дал рекомендации по хранению лекарств во время отключений электроэнергии. Важно соблюдать температурные режимы, использовать термоконтейнеры и проверять запасы аптечки заранее.

Хранение лекарств во время отключений электроэнергии: что нужно знать

Во время отключений электроэнергии правильное хранение лекарств становится особенно важным. Чтобы сохранить эффективность и безопасность медикаментов, следует соблюдать температурные режимы, использовать термоконтейнеры и проверять запасы домашней аптечки заранее. Об этом сообщает Минздрав, пишет УНН.

Хранение лекарственных средств может потребовать дополнительных мер из-за длительных обесточиваний. Советуем, как именно позаботиться о правильном и безопасном хранении медикаментов

- говорится в сообщении.

Как хранить лекарства дома

Проведите ревизию домашней аптечки: проверьте сроки годности, указанные на упаковках, и условия хранения в инструкциях к лекарственным средствам:

  • если режим не указан — храните лекарства при температуре от +15°C до +25°C;
    • если хранить препарат необходимо в сухом прохладном месте, температура в таком хранилище должна составлять от +8°C до +15°C, а влажность — до 60%;
      • если лекарственное средство требует температурного режима от +2°C до +8°C, храните его в общем отделении холодильника.

        Подготовьте дополнительное оснащение для правильного хранения лекарств, требующих температурного режима от +2°C до +8°C (например, инсулин), во время отключений света:

        • используйте сумки-холодильники или термоконтейнеры с аккумуляторами холода — они помогут удерживать нужную температуру до 10 часов;
          • не допускайте контакта препаратов с замороженными пластинами - лекарства не должны замерзать;
            • не замораживайте лекарственные средства: это может разрушить или инактивировать действующее вещество и/или сделать препарат опасным или неэффективным;
              • следите за графиком отключений и вовремя перезамораживайте аккумуляторы холода.

                Как хранят лекарства в аптеках и больницах во время блэкаутов

                Медицинские учреждения и аптеки имеют резервные источники питания — генераторы или аккумуляторные системы, которые поддерживают работу холодильного оборудования. Кроме того, в таких учреждениях существуют утвержденные стандартные операционные процедуры для бесперебойного поддержания температурного режима хранения медицинских препаратов во время аварийных отключений.

                Готовьтесь заранее, проверяйте свои запасы, узнавайте о графиках отключений и храните лекарства правильно — это гарантирует их эффективность и безопасность

                - добавили в Минздраве.

                Опиоидный налбуфин внесен в список препаратов с ограниченным оборотом - Минздрав07.11.25, 12:41 • 1096 просмотров

                Ольга Розгон

                ОбществоЗдоровье
                Графики отключений электроэнергии
                Энергетика
                Отключение света
                Блэкаут
                Аптека
                Электроэнергия