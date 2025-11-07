Хранение лекарств во время отключений электроэнергии: что нужно знать

Во время отключений электроэнергии правильное хранение лекарств становится особенно важным. Чтобы сохранить эффективность и безопасность медикаментов, следует соблюдать температурные режимы, использовать термоконтейнеры и проверять запасы домашней аптечки заранее. Об этом сообщает Минздрав, пишет УНН.

Хранение лекарственных средств может потребовать дополнительных мер из-за длительных обесточиваний. Советуем, как именно позаботиться о правильном и безопасном хранении медикаментов

Проведите ревизию домашней аптечки: проверьте сроки годности, указанные на упаковках, и условия хранения в инструкциях к лекарственным средствам:

Подготовьте дополнительное оснащение для правильного хранения лекарств, требующих температурного режима от +2°C до +8°C (например, инсулин), во время отключений света:

Медицинские учреждения и аптеки имеют резервные источники питания — генераторы или аккумуляторные системы, которые поддерживают работу холодильного оборудования. Кроме того, в таких учреждениях существуют утвержденные стандартные операционные процедуры для бесперебойного поддержания температурного режима хранения медицинских препаратов во время аварийных отключений.

Готовьтесь заранее, проверяйте свои запасы, узнавайте о графиках отключений и храните лекарства правильно — это гарантирует их эффективность и безопасность