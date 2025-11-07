Хранение лекарств во время отключений электроэнергии: что нужно знать
Киев • УНН
Минздрав дал рекомендации по хранению лекарств во время отключений электроэнергии. Важно соблюдать температурные режимы, использовать термоконтейнеры и проверять запасы аптечки заранее.
Во время отключений электроэнергии правильное хранение лекарств становится особенно важным. Чтобы сохранить эффективность и безопасность медикаментов, следует соблюдать температурные режимы, использовать термоконтейнеры и проверять запасы домашней аптечки заранее. Об этом сообщает Минздрав, пишет УНН.
Хранение лекарственных средств может потребовать дополнительных мер из-за длительных обесточиваний. Советуем, как именно позаботиться о правильном и безопасном хранении медикаментов
Как хранить лекарства дома
Проведите ревизию домашней аптечки: проверьте сроки годности, указанные на упаковках, и условия хранения в инструкциях к лекарственным средствам:
- если режим не указан — храните лекарства при температуре от +15°C до +25°C;
- если хранить препарат необходимо в сухом прохладном месте, температура в таком хранилище должна составлять от +8°C до +15°C, а влажность — до 60%;
- если лекарственное средство требует температурного режима от +2°C до +8°C, храните его в общем отделении холодильника.
Подготовьте дополнительное оснащение для правильного хранения лекарств, требующих температурного режима от +2°C до +8°C (например, инсулин), во время отключений света:
- используйте сумки-холодильники или термоконтейнеры с аккумуляторами холода — они помогут удерживать нужную температуру до 10 часов;
- не допускайте контакта препаратов с замороженными пластинами - лекарства не должны замерзать;
- не замораживайте лекарственные средства: это может разрушить или инактивировать действующее вещество и/или сделать препарат опасным или неэффективным;
- следите за графиком отключений и вовремя перезамораживайте аккумуляторы холода.
Как хранят лекарства в аптеках и больницах во время блэкаутов
Медицинские учреждения и аптеки имеют резервные источники питания — генераторы или аккумуляторные системы, которые поддерживают работу холодильного оборудования. Кроме того, в таких учреждениях существуют утвержденные стандартные операционные процедуры для бесперебойного поддержания температурного режима хранения медицинских препаратов во время аварийных отключений.
Готовьтесь заранее, проверяйте свои запасы, узнавайте о графиках отключений и храните лекарства правильно — это гарантирует их эффективность и безопасность
