Зберігання ліків під час відключень електроенергії: що потрібно знати

ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п'ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в'їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопада
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці
У Британії археологи розкопали сотні давніх споруд віком понад 2000 років, яким немає пояснення
Вихід GTA VI знову відкладено
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицю
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п'ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в'їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів
Дональд Трамп
Джон Гілі
Андрій Єрмак
Кая Каллас
Каньє Вест
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Дніпропетровська область
Харківська область
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 2025
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицю
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік
Вихід GTA VI знову відкладено
Техніка
The Guardian
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм

Зберігання ліків під час відключень електроенергії: що потрібно знати

Київ • УНН

 • 852 перегляди

МОЗ надало рекомендації щодо зберігання ліків під час відключень електроенергії. Важливо дотримуватися температурних режимів, використовувати термоконтейнери та перевіряти запаси аптечки заздалегідь.

Зберігання ліків під час відключень електроенергії: що потрібно знати

Під час відключень електроенергії правильне зберігання ліків стає особливо важливим. Щоб зберегти ефективність та безпечність медикаментів, варто дотримуватися температурних режимів, використовувати термоконтейнери та перевіряти запаси домашньої аптечки заздалегідь. Про це повідомляє МОЗ, пише УНН.

Зберігання лікарських засобів може потребувати додаткових заходів через тривалі знеструмлення. Радимо, як саме подбати про правильне і безпечне зберігання медикаментів

- йдеться у повідомленні.

Як зберігати ліки вдома

Проведіть ревізію домашньої аптечки: перевірте терміни придатності, зазначені на упаковках, та умови зберігання в інструкціях до лікарських засобів: 

  • якщо режим не вказаний — зберігайте ліки за температури від +15°C до +25°C; 
    • якщо зберігати препарат необхідно в сухому прохолодному місці, температура у такому сховищі має становити від +8°C до +15°C, а вологість — до 60%; 
      • якщо лікарський засіб потребує температурного режиму від +2°C до +8°C, зберігайте його в загальному відділенні холодильника. 

        Підготуйте додаткове оснащення для правильного зберігання ліків, що потребують температурного режиму від +2°C до +8°C (наприклад, інсулін), під час відключень світла: 

        • використовуйте сумки-холодильники або термоконтейнери з акумуляторами холоду — вони допоможуть утримувати потрібну температуру до 10 годин; 
          • не допускайте контакту препаратів із замороженими пластинами - ліки не повинні замерзати; 
            • не заморожуйте лікарські засоби: це може зруйнувати чи інактивувати діючу речовину та/або зробити препарат небезпечним чи неефективним; 
              • стежте за графіком відключень і вчасно перезаморожуйте акумулятори холоду. 

                Як зберігають ліки в аптеках та лікарнях під час блекаутів 

                Медичні заклади та аптеки мають резервні джерела живлення — генератори чи акумуляторні системи, які підтримують роботу холодильного обладнання. Крім того, у таких установах існують затверджені стандартні операційні процедури для безперебійного підтримання температурного режиму зберігання медичних препаратів під час аварійних відключень.  

                Готуйтеся заздалегідь, перевіряйте свої запаси, дізнавайтеся про графіки відключень і зберігайте ліки правильно — це гарантує їхню ефективність і безпечність

                - додали в МОЗ.

