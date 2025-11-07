Зберігання ліків під час відключень електроенергії: що потрібно знати
Київ • УНН
МОЗ надало рекомендації щодо зберігання ліків під час відключень електроенергії. Важливо дотримуватися температурних режимів, використовувати термоконтейнери та перевіряти запаси аптечки заздалегідь.
Під час відключень електроенергії правильне зберігання ліків стає особливо важливим. Щоб зберегти ефективність та безпечність медикаментів, варто дотримуватися температурних режимів, використовувати термоконтейнери та перевіряти запаси домашньої аптечки заздалегідь. Про це повідомляє МОЗ, пише УНН.
Зберігання лікарських засобів може потребувати додаткових заходів через тривалі знеструмлення. Радимо, як саме подбати про правильне і безпечне зберігання медикаментів
Як зберігати ліки вдома
Проведіть ревізію домашньої аптечки: перевірте терміни придатності, зазначені на упаковках, та умови зберігання в інструкціях до лікарських засобів:
- якщо режим не вказаний — зберігайте ліки за температури від +15°C до +25°C;
- якщо зберігати препарат необхідно в сухому прохолодному місці, температура у такому сховищі має становити від +8°C до +15°C, а вологість — до 60%;
- якщо лікарський засіб потребує температурного режиму від +2°C до +8°C, зберігайте його в загальному відділенні холодильника.
Підготуйте додаткове оснащення для правильного зберігання ліків, що потребують температурного режиму від +2°C до +8°C (наприклад, інсулін), під час відключень світла:
- використовуйте сумки-холодильники або термоконтейнери з акумуляторами холоду — вони допоможуть утримувати потрібну температуру до 10 годин;
- не допускайте контакту препаратів із замороженими пластинами - ліки не повинні замерзати;
- не заморожуйте лікарські засоби: це може зруйнувати чи інактивувати діючу речовину та/або зробити препарат небезпечним чи неефективним;
- стежте за графіком відключень і вчасно перезаморожуйте акумулятори холоду.
Як зберігають ліки в аптеках та лікарнях під час блекаутів
Медичні заклади та аптеки мають резервні джерела живлення — генератори чи акумуляторні системи, які підтримують роботу холодильного обладнання. Крім того, у таких установах існують затверджені стандартні операційні процедури для безперебійного підтримання температурного режиму зберігання медичних препаратів під час аварійних відключень.
Готуйтеся заздалегідь, перевіряйте свої запаси, дізнавайтеся про графіки відключень і зберігайте ліки правильно — це гарантує їхню ефективність і безпечність
