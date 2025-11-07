Опіоїдний налбуфін внесли до списку препаратів з обмеженим обігом - МОЗ
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України вніс налбуфін до Таблиці II Списку № 1 наркотичних засобів, посилюючи держконтроль за його обігом. Пацієнти й надалі отримуватимуть препарат за медичними показаннями та електронним рецептом.
Деталі
Кабмін ухвалив постанову, яка вносить налбуфін до Таблиці II Списку № 1 наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено. Це, як зазначили у МОЗ, дозволить посилити держконтроль за обігом рецептурного препарату з боку відповідальних органів, зокрема можливого продажу поза рецептом. Водночас пацієнти, які раніше отримували налбуфін за електронним рецептом, і надалі зможуть отримувати препарат у відповідних аптеках за рецептом лікаря.
"Ухвалення постанови це черговий крок у впорядкуванні контролю за використанням наркотичних анальгетиків і підвищенні рівня безпеки пацієнтів. Усі рецепти, як і раніше, висуватимуться в електронній формі, а аптеки зможуть відпускати препарат на законних підставах", - вказали у МОЗ.
У МОЗ зазначили, що у 2023 році налбуфін було переведено до категорії препаратів, які відпускаються за електронним рецептом. Споживання препаратів налбуфіну в Україні, за даними МОЗ, значно зменшилося після того, як у червні було запроваджено їхній продаж за електронним рецептом – такі дані аналітичної системи "PharmXplorer" від Proxima Research. Зафіксоване зниження у чотири рази: з 201 тис. упаковок – у червні до 47 тис. – у серпні.
Довідково
Ліки із налбуфіном, як повідомляли у МОЗ, – це сильнодійні опіоїдні знеболювальні, що можуть спричиняти залежність, і застосування яких вимагає дотримання особливих рекомендацій.