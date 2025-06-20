Сильнодіюче опіоїдне знеболююче налбуфін відтепер можна придбати лише за електронним рецептом - МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України змінило правила відпуску лікарських засобів із міжнародною непатентованою назвою (МНН) налбуфін. Відтепер ці препарати можна отримати лише за електронним рецептом, пише УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Деталі

Зазначається, що є винятки, які стосуються аптек, які працюють у прифронтових районах або в зонах активних бойових дій, оскільки там нема можливості виписувати електронні рецепти. У таких випадках до завершення воєнного стану і ще протягом трьох місяців після аптекам буде дозволено відпускати налбуфін за паперовим рецептом.

Водночас вони зобов’язані зберігати ці рецепти упродовж трьох років. Дотримання норм рецептурного відпуску здійснюватиме Держлікслужба, яка здійснює перевірки аптек.

Зміни стосуються лікарських засобів, які класифікуються за кодом АТС N02AF: налбуфін, буторфанол, диналбуфін себакат. За даними НСЗУ, у 2023 році було виписано 2 595 електронних рецептів на налбуфін, із них погашено лише 341. У 2024 році цей показник зріс до 4 987 електронних рецептів, з яких погашено 794.

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За цей же період зафіксовано значне зростання виробництва та реалізації препарату. За даними Держлікслужби лише у 2024 році вироблено на 43,4% більше упаковок, ніж у 2021-му, а обсяг продажів (в упаковках препарату) зріс у 2024 році на 37,1%, порівняно з 2021 роком.

На початку 2025 року за дорученням Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка Держлікслужба здійснила перевірку обігу налбуфіну в аптечній мережі.

Результати моніторингу засвідчили наявність системної проблеми — в багатьох випадках аптеки не могли надати паперові рецепти, за якими відпускали препарат. Це свідчить про ризик безрецептурного продажу налбуфіну, що є порушенням законодавства.

Запровадження обов’язкового електронного рецепта для налбуфіну — це необхідний крок до прозорого контролю обігу препаратів, що мають ризик зловживання. Електронна система вже довела свою ефективність у контролі за обігом наркотичних і психотропних лікарських засобів.

Довідково

Ліки із МНН "Налбуфін" – це сильнодійні опіоїдні знеболювальні, які можуть спричиняти залежність, і застосування яких вимагає дотримання особливих рекомендацій. Налбуфін не контролюється як опіат у багатьох країнах через особливі фармакологічні властивості та відносно низький потенціал до залежності порівняно з класичними опіоїдами.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) не вносила налбуфін до Списків контролю Єдиної конвенції ООН з наркотичних засобів 1961 року після оцінки ризиків та переваг, оскільки потенціал зловживання не виправдовує додаткових обмежень. Водночас у деяких країнах діють свої обмеження на налбуфін. Це залежить від того, як там контролюють обіг опіоїдних препаратів.

Доповнення

Міністерство охорони здоров’я підготувало проєкт наказу щодо відпуску налбуфіну – сильнодіючого опіоїдного знеболювального. Зазначається, що воно може спричиняти залежність, й зараз спостерігається неконтрольоване вживання препарату.