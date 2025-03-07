В Україні змінюються правила продажу сильнодіючого знеболювального

Міністерство охорони здоров’я підготувало проєкт наказу щодо відпуску налбуфіну – сильнодіючого опіоїдного знеболювального. Зазначається, що воно може спричиняти залежність, й зараз спостерігається неконтрольоване вживання препарату.

Про це повідмляє МОЗ, пише УНН.

До МОЗ постійно надходять звернення щодо зростання неконтрольованого вживання налбуфіну, хоча він не входить ані до стандартів лікування хронічного болю, ані до переліку ліків, якими забезпечують військових для надання домедичної допомоги - йдеться в повідомленні.

Відомство зазначає, що в 2024 році в аптеках було реалізовано понад 2,8 млн упаковок налбуфіну, це на 23% більше ніж у 2023; також за 2024 рік виписано 4 987 електронних рецептів, погашено – 794 на 986 упаковок; використання налбуфіну в лікарнях знижується: з майже 250 тисяч упаковок у 2021 році до 14 тисяч у 2024.

Проєктом передбачено, що налбуфін заборонено продавати за паперовим рецептом, виняток – аптеки з прифронтових та окупованих територій, де немає технічної можливості. Такі аптеки будуть зобов’язані зберігати паперовий рецепт упродовж трьох років.

МОЗ пропонує відправляти зауваження та пропозиції до оприлюдненого проєкту наказу протягом 30 днів на адресу: м. Київ, 01601, вул. Грушевського 7, e-mail: [email protected].

Нагадаємо

Раніше Кабінет міністрів врегулював питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями та індивідуальних програм доступу до ліків. Відповідні зміни були внесені з метою створення умов для доступу населення до ліків, запобігання подальшому підвищенню цін на лікарські засоби.