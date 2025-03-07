В Украине меняются правила продажи сильнодействующего обезболивающего
Киев • УНН
Минздрав готовит новые правила отпуска налбуфина из-за роста неконтролируемого употребления. Препарат запретят продавать по бумажным рецептам, кроме аптек на прифронтовых территориях.
Министерство здравоохранения подготовило проект приказа о выпуске налбуфина – сильнодействующего опиоидного обезболивающего. Указывается, что он может вызывать зависимость, и сейчас наблюдается неконтролируемое употребление препарата.
Об этом сообщает Минздрав, пишет УНН.
В Минздрав постоянно поступают обращения о росте неконтролируемого употребления налбуфина, хотя он не входит ни в стандарты лечения хронической боли, ни в перечень лекарств, которыми обеспечивают военных для оказания доврачебной помощи
Ведомство отмечает, что в 2024 году в аптеках было реализовано более 2,8 млн упаковок налбуфина, это на 23% больше, чем в 2023; также за 2024 год выписано 4 987 электронных рецептов, погашено – 794 на 986 упаковок; использование налбуфина в больницах снижается: с почти 250 тысяч упаковок в 2021 году до 14 тысяч в 2024.
Проектом предусмотрено, что налбуфин запрещено продавать по бумажному рецепту, исключение – аптеки с прифронтовых и оккупированных территорий, где нет технической возможности. Такие аптеки будут обязаны хранить бумажный рецепт в течение трех лет.
Минздрав предлагает отправлять замечания и предложения к опубликованному проекту приказа в течение 30 дней по адресу: г. Киев, 01601, ул. Грушевского 7, e-mail: [email protected].
Напоминаем
Ранее Кабинет министров урегулировал вопросы скидок в аптеках на препараты для пациентов с хроническими заболеваниями и индивидуальных программ доступа к лекарствам. Соответствующие изменения были внесены с целью ссоздания условий для доступа населения к лекарствам, предотвращения дальнейшего повышения цен на лекарственные средства.