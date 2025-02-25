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Кабмін врегулював питання знижок на ліки в аптеках: яких препаратів торкнеться

Кабмін врегулював питання знижок на ліки в аптеках: яких препаратів торкнеться

Київ • УНН

 • 33185 перегляди

Кабмін врегулював питання знижок в аптеках для пацієнтів із хронічними захворюваннями. Встановлено граничну торговельну надбавку 25% на рецептурні ліки вартістю до 1000 грн.

Кабінет міністрів врегулював питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями та індивідуальних програм доступу до ліків. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Третє рішення - урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями та індивідуальних програм доступу до ліків. З 1 березня в Україні набирають чинності нові правила регулювання фармацевтичного ринку, які зокрема обмежують маркетингові платежі аптекам. Однак, в Україні склалася практика, коли багато програм підтримки пацієнтів працюють саме через механізми маркетингових платежів. Тому після діалогу з виробниками ліків ми коригуємо урядові рішення таким чином, щоб зберегти ці програми підтримки пацієнтів 

- сказав Шмигаль.

Доповнення

Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук зазначив, що відповідні зміни були внесені з "метою створення умов для доступу населення до лікарських засобів, запобігання подальшому підвищенню цін на лікарські засоби на території України та врегулювання для суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері виробництва, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін".

"Викладено термін "оптово-відпускна ціна лікарського засобу" в новій редакції, зокрема, для можливості подальшого декларування такої ціни виробниками лікарських засобів або власниками реєстраційного посвідчення (їх представниками), на замовлення яких здійснюється контрактне виробництво власної продукції на дільницях інших виробників лікарських засобів", - зазначив Мельничук.

Він також повідомив, що передбачено перегляд та встановлення на рецептурні лікарські засоби, вартість яких не перевищує 1000 гривень за упаковку, і вартість яких не компенсується за бюджетні кошти, граничної торговельної (роздрібної аптечної) надбавки не більше 25% до закупівельної ціни. Продовжено з 1 березня програми підтримки пацієнтів, направлені на зменшення фінансового навантаження для пацієнтів та збільшення доступності до необхідних препаратів, які не компенсуються за рахунок бюджетних коштів.

Зустріч фармбізнесу з Верещук: учасники ринку попереджають про наслідки нового регулювання25.02.25, 17:51 • 99457 переглядiв

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку. Зокрема, одним із положень є встановлення граничної націнки на рівні 8% для дистриб’юторів та представництв іноземних фармкомпаній. Окрім того, Уряд ухвалив постанову №168, яка встановлює обмеження на постачальницько-збутові та роздрібні надбавки для всіх лікарських засобів, а не лише для окремих категорій, як це є зараз.

Європейська Бізнес Асоціація раніше вже закликала Президента України ветувати ухвалений парламентом законопроєкт через занепокоєння, що нововведення можуть негативно вплинути на здоров'я пацієнтів.

Також занепокоєння через нове регулювання фармринку висловила низка пацієнтських організацій, які стурбовані, що життєво важливі препарати зникнуть з полиць аптек в Україні. 

Додамо

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не виключив можливого скорочення асортименту лікарських засобів в аптеках, після набрання чинності закону, що може позначитися на доступності ліків для українців.

Павло Башинський

Павло Башинський

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