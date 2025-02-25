Кабмин урегулировал вопрос скидок на лекарства в аптеках: каких препаратов коснется

Кабинет министров урегулировал вопрос скидок в аптеках на препараты для пациентов с хроническими заболеваниями и индивидуальных программ доступа к лекарствам. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Третье решение - урегулируем вопрос скидок в аптеках на препараты для пациентов с хроническими заболеваниями и индивидуальных программ доступа к лекарствам. С 1 марта в Украине вступают в силу новые правила регулирования фармацевтического рынка, которые в частности ограничивают маркетинговые платежи аптекам. Однако, в Украине сложилась практика, когда многие программы поддержки пациентов работают именно через механизмы маркетинговых платежей. Поэтому после диалога с производителями лекарств мы корректируем правительственные решения таким образом, чтобы сохранить эти программы поддержки пациентов - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук отметил, что соответствующие изменения были внесены с "целью создания условий для доступа населения к лекарственным средствам, предотвращения дальнейшего повышения цен на лекарственные средства на территории Украины и урегулирования для субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере производства, импорта, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен".

"Изложен термин "оптово-отпускная цена лекарственного средства" в новой редакции, в частности, для возможности дальнейшего декларирования такой цены производителями лекарственных средств или владельцами регистрационного удостоверения (их представителями), по заказу которых осуществляется контрактное производство собственной продукции на участках других производителей лекарственных средств", - отметил Мельничук.

Он также сообщил, что предусмотрен пересмотр и установление на рецептурные лекарственные средства, стоимость которых не превышает 1000 гривен за упаковку, и стоимость которых не компенсируется за бюджетные средства, предельной торговой (розничной аптечной) надбавки не более 25% к закупочной цене. Продлены с 1 марта программы поддержки пациентов, направленные на уменьшение финансовой нагрузки для пациентов и увеличение доступности к необходимым препаратам, которые не компенсируются за счет бюджетных средств.

Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования

Напомним

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №11493 по регулированию фармацевтического рынка. В частности, одним из положений является установление предельной наценки на уровне 8% для дистрибьюторов и представительств иностранных фармкомпаний. Кроме того, Правительство приняло постановление №168, которое устанавливает ограничения на снабженческо-сбытовые и розничные надбавки для всех лекарственных средств, а не только для отдельных категорий, как это есть сейчас.

Европейская Бизнес Ассоциация ранее уже призвала Президента Украины ветировать принятый парламентом законопроект из-за беспокойства, что нововведения могут негативно повлиять на здоровье пациентов.

Также беспокойство из-за нового регулирования фармрынка выразил ряд пациентских организаций, которые обеспокоены, что жизненно важные препараты исчезнут с полок аптек в Украине.

Добавим

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил возможного сокращения ассортимента лекарственных средств в аптеках, после вступления в силу закона, что может сказаться на доступности лекарств для украинцев.