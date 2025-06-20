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Сильнодействующее опиоидное обезболивающее налбуфин теперь можно приобрести только по электронному рецепту - Минздрав

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Минздрав усилил контроль за отпуском опиоидного обезболивающего налбуфина, которое теперь доступно только по электронному рецепту. Это решение призвано решить проблему безрецептурной продажи и роста объемов производства этого препарата.

Сильнодействующее опиоидное обезболивающее налбуфин теперь можно приобрести только по электронному рецепту - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины изменило правила отпуска лекарственных средств с международным непатентованным названием (МНН) налбуфин. Теперь эти препараты можно получить только по электронному рецепту, пишет УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

 Детали

Отмечается, что есть исключения, которые касаются аптек, работающих в прифронтовых районах или в зонах активных боевых действий, поскольку там нет возможности выписывать электронные рецепты. В таких случаях до завершения военного положения и еще в течение трех месяцев после аптекам будет разрешено отпускать налбуфин по бумажному рецепту.

В то же время они обязаны хранить эти рецепты в течение трех лет. Соблюдение норм рецептурного отпуска будет осуществлять Гослекслужба, которая осуществляет проверки аптек.

Изменения касаются лекарственных средств, классифицирующихся по коду АТС N02AF: налбуфин, буторфанол, диналбуфин себакат. По данным НСЗУ, в 2023 году было выписано 2 595 электронных рецептов на налбуфин, из них погашено только 341. В 2024 году этот показатель вырос до 4 987 электронных рецептов, из которых погашено 794.

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За этот же период зафиксирован значительный рост производства и реализации препарата. По данным Гослекслужбы, только в 2024 году произведено на 43,4% больше упаковок, чем в 2021-м, а объем продаж (в упаковках препарата) вырос в 2024 году на 37,1% по сравнению с 2021 годом.

В начале 2025 года по поручению Министра здравоохранения Виктора Ляшко Гослекслужба осуществила проверку оборота налбуфина в аптечной сети.

Результаты мониторинга показали наличие системной проблемы — во многих случаях аптеки не могли предоставить бумажные рецепты, по которым отпускали препарат. Это свидетельствует о риске безрецептурной продажи налбуфина, что является нарушением законодательства.

Внедрение обязательного электронного рецепта для налбуфина — это необходимый шаг к прозрачному контролю оборота препаратов, имеющих риск злоупотребления. Электронная система уже доказала свою эффективность в контроле за оборотом наркотических и психотропных лекарственных средств.

Справка

Лекарства с МНН "Налбуфин" – это сильнодействующие опиоидные обезболивающие, которые могут вызывать зависимость, и применение которых требует соблюдения особых рекомендаций. Налбуфин не контролируется как опиат во многих странах из-за особых фармакологических свойств и относительно низкого потенциала к зависимости по сравнению с классическими опиоидами.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не вносила налбуфин в Списки контроля Единой конвенции ООН о наркотических средствах 1961 года после оценки рисков и преимуществ, поскольку потенциал злоупотребления не оправдывает дополнительных ограничений. В то же время в некоторых странах действуют свои ограничения на налбуфин. Это зависит от того, как там контролируют оборот опиоидных препаратов.

Дополнение

Министерство здравоохранения подготовило проект приказа об отпуске налбуфина – сильнодействующего опиоидного обезболивающего. Отмечается, что оно может вызывать зависимость, и сейчас наблюдается неконтролируемое употребление препарата. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Здоровье
Всемирная организация здравоохранения
Виктор Ляшко
Украина
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