Опиоидный налбуфин внесен в список препаратов с ограниченным оборотом - Минздрав

В Украине усилили контроль за оборотом налбуфина, внеся его в список препаратов, оборот которых ограничен, при этом пациенты и в дальнейшем будут получать препарат по медицинским показаниям и е-рецепту, пишет УНН со ссылкой на Минздрав.

Детали

Кабмин принял постановление, которое вносит налбуфин в Таблицу II Списка № 1 наркотических средств и растений, оборот которых ограничен. Это, как отметили в Минздраве, позволит усилить госконтроль за оборотом рецептурного препарата со стороны ответственных органов, в частности возможной продажи вне рецепта. В то же время пациенты, ранее получавшие налбуфин по электронному рецепту, и в дальнейшем смогут получать препарат в соответствующих аптеках по рецепту врача.

"Принятие постановления это очередной шаг в упорядочении контроля за использованием наркотических анальгетиков и повышении уровня безопасности пациентов. Все рецепты, как и раньше, будут выставляться в электронной форме, а аптеки смогут отпускать препарат на законных основаниях", - указали в Минздраве.

В Минздраве отметили, что в 2023 году налбуфин был переведен в категорию препаратов, отпускаемых по электронному рецепту. Потребление препаратов налбуфина в Украине, по данным Минздрава, значительно уменьшилось после того, как в июне была введена их продажа по электронному рецепту – таковы данные аналитической системы "PharmXplorer" от Proxima Research. Зафиксировано снижение в четыре раза: с 201 тыс. упаковок – в июне до 47 тыс. – в августе.

Справка

Лекарства с налбуфином, как сообщали в Минздраве, – это сильнодействующие опиоидные обезболивающие, которые могут вызывать зависимость, и применение которых требует соблюдения особых рекомендаций.