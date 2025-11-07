Опиоидный налбуфин внесен в список препаратов с ограниченным оборотом - Минздрав

ukenru
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
Графики отключений электроэнергии
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Кабинет Министров Украины внес налбуфин в Таблицу II Списка № 1 наркотических средств, усиливая госконтроль за его оборотом. Пациенты и в дальнейшем будут получать препарат по медицинским показаниям и электронному рецепту.

В Украине усилили контроль за оборотом налбуфина, внеся его в список препаратов, оборот которых ограничен, при этом пациенты и в дальнейшем будут получать препарат по медицинским показаниям и е-рецепту, пишет УНН со ссылкой на Минздрав.

Детали

Кабмин принял постановление, которое вносит налбуфин в Таблицу II Списка № 1 наркотических средств и растений, оборот которых ограничен. Это, как отметили в Минздраве, позволит усилить госконтроль за оборотом рецептурного препарата со стороны ответственных органов, в частности возможной продажи вне рецепта. В то же время пациенты, ранее получавшие налбуфин по электронному рецепту, и в дальнейшем смогут получать препарат в соответствующих аптеках по рецепту врача.

"Принятие постановления это очередной шаг в упорядочении контроля за использованием наркотических анальгетиков и повышении уровня безопасности пациентов. Все рецепты, как и раньше, будут выставляться в электронной форме, а аптеки смогут отпускать препарат на законных основаниях", - указали в Минздраве.

В Минздраве отметили, что в 2023 году налбуфин был переведен в категорию препаратов, отпускаемых по электронному рецепту. Потребление препаратов налбуфина в Украине, по данным Минздрава, значительно уменьшилось после того, как в июне была введена их продажа по электронному рецепту – таковы данные аналитической системы "PharmXplorer" от Proxima Research. Зафиксировано снижение в четыре раза: с 201 тыс. упаковок – в июне до 47 тыс. – в августе. 

Справка

Лекарства с налбуфином, как сообщали в Минздраве, – это сильнодействующие опиоидные обезболивающие, которые могут вызывать зависимость, и применение которых требует соблюдения особых рекомендаций.

Юлия Шрамко

