8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго

Київ

По всій Україні завтра, 8 листопада, запроваджуються вимушені обмеження електропостачання через пошкодження енергетичної інфраструктури. Графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 21:00, а для промислових споживачів – з 07:00 до 22:00.

8 листопада по всій Україні запроваджуються вимушені обмеження електропостачання, повідомило НЕК "Укренерго". Причиною стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни, пише УНН.

Деталі

За даними компанії, графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 21:00 – у межах 1-2 черг, а для промислових споживачів обмеження потужності триватимуть з 07:00 до 22:00.

Уряд спростив отримання кредитів на сонячні та вітрові електростанції для домогосподарств - Міненерго06.11.25, 00:19 • 10231 перегляд

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

– попереджає Укренерго.

Компанія закликає українців споживати електроенергію ощадливо, особливо у вечірні години, щоб уникнути додаткових перевантажень енергосистеми.

В Україні зросло споживання електроенергії 7 листопада: найбільше знеструмлено споживачів у двох регіонах07.11.25, 11:15 • 2798 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Міністерство енергетики України
Укренерго
Україна