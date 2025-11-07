8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Київ • УНН
По всій Україні завтра, 8 листопада, запроваджуються вимушені обмеження електропостачання через пошкодження енергетичної інфраструктури. Графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 21:00, а для промислових споживачів – з 07:00 до 22:00.
8 листопада по всій Україні запроваджуються вимушені обмеження електропостачання, повідомило НЕК "Укренерго". Причиною стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни, пише УНН.
Деталі
За даними компанії, графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 21:00 – у межах 1-2 черг, а для промислових споживачів обмеження потужності триватимуть з 07:00 до 22:00.
Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
Компанія закликає українців споживати електроенергію ощадливо, особливо у вечірні години, щоб уникнути додаткових перевантажень енергосистеми.
