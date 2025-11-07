8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго

8 ноября по всей Украине вводятся вынужденные ограничения электроснабжения, сообщило НЭК "Укрэнерго". Причиной стали последствия массированных российских ракетно-дроновых атак, повредивших энергетическую инфраструктуру страны, пишет УНН.

Подробности

По данным компании, графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 21:00 – в пределах 1-2 очередей, а для промышленных потребителей ограничения мощности продлятся с 07:00 до 22:00.

Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе – предупреждает Укрэнерго.

Компания призывает украинцев потреблять электроэнергию экономно, особенно в вечерние часы, чтобы избежать дополнительных перегрузок энергосистемы.

