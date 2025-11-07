8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Киев • УНН
По всей Украине завтра, 8 ноября, вводятся вынужденные ограничения электроснабжения из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 21:00, а для промышленных потребителей – с 07:00 до 22:00.
8 ноября по всей Украине вводятся вынужденные ограничения электроснабжения, сообщило НЭК "Укрэнерго". Причиной стали последствия массированных российских ракетно-дроновых атак, повредивших энергетическую инфраструктуру страны, пишет УНН.

По данным компании, графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 21:00 – в пределах 1-2 очередей, а для промышленных потребителей ограничения мощности продлятся с 07:00 до 22:00.
Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
Компания призывает украинцев потреблять электроэнергию экономно, особенно в вечерние часы, чтобы избежать дополнительных перегрузок энергосистемы.
