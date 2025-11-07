В Украине выросло потребление электроэнергии 7 ноября: больше всего обесточенных потребителей в двух регионах
Киев • УНН
7 ноября потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. В большинстве регионов Украины применяются почасовые отключения: обесточенным остается значительное количество потребителей в Днепропетровской и Донецкой областях.
В пятницу, 7 ноября, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. В связи с этим в большинстве регионов Украины применяются почасовые отключения, а украинцам не рекомендуется включать несколько мощных электроприборов одновременно до 22:00, сообщает УНН со ссылкой на "Укрэнерго".
Подробности
Со вчерашнего дня, 6 ноября, остается обесточенным значительное количество потребителей в Днепропетровской и Донецкой областях. Аварийно-восстановительные работы во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются, заявили в "Укрэнерго".
Из-за этого в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления 7 ноября. Так, по состоянию на сейчас, действуют графики почасовых отключений объемом 1 очереди.
Кроме того, в период с 08:00 до 22:00 применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В то же время в "Укрэнерго" отметили: по состоянию на 6:30 7 ноября потребление электроэнергии в Украине было на 1,9% выше, чем в это время предыдущего дня — в четверг 6 ноября.
Вчера суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 4,9% выше, чем максимум предыдущего дня — в среду 5 ноября.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что оккупанты нанесли 7 ноября удары по энергетической инфраструктуре в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.
Также УНН сообщал, что россияне атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области, вызвав значительные разрушения.