Атака рф на енергетику України 7 листопада: під ударом опинились об'єкти у чотирьох регіонах

Ексклюзив
07:19 • 12024 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
05:43 • 15762 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
03:41 • 22075 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 25118 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 30220 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 61657 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 57304 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 37701 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 34049 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 61896 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
армія рф намагається пришвидшитися на Покровському напрямку - DeepStatePhoto6 листопада, 23:36 • 10418 перегляди
Трамп підтвердив, що Казахстан приєднається до “Авраамових угод”7 листопада, 01:37 • 10080 перегляди
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці7 листопада, 03:02 • 14386 перегляди
У Британії археологи розкопали сотні давніх споруд віком понад 2000 років, яким немає поясненняPhoto03:28 • 13666 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 5586 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 35659 перегляди
Хабарник та його команда: як нардеп Одарченко активізує Грицькова для ручного управління ДБТУ і до чого тут розкрадання на будівництві онкоцентруPhoto6 листопада, 11:03 • 7912 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 41781 перегляди
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Петер Сіярто
Данило Гетманцев
Олег Кіпер
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Запорізька область
Одеська область
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 5692 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік07:49 • 3164 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено06:53 • 3880 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 33268 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 33993 перегляди
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
The Guardian
Фільм

Атака рф на енергетику України 7 листопада: під ударом опинились об'єкти у чотирьох регіонах

Київ • УНН

 • 702 перегляди

7 листопада російські окупанти завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. У більшості регіонів України застосовуються графіки погодинних відключень з 08:00 до 21:00.

російські окупанти 7 листопада завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. У зв’язку з цим графіки погодинних відключень застосовуються з 08:00 до 21:00 у більшості регіонів України, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики України.

Крім того, з 08:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

У Міненерго зазначили: актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Українців закликали раціонально використовувати електроенергію впродовж усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему, додали в Міненерго.

Раніше УНН з посиланням на "Укренерго" повідомляв, що у 7 листопада, у більшості регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Євген Устименко

Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Харківська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Укренерго
Україна