Атака рф на енергетику України 7 листопада: під ударом опинились об'єкти у чотирьох регіонах
Київ • УНН
російські окупанти 7 листопада завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. У зв’язку з цим графіки погодинних відключень застосовуються з 08:00 до 21:00 у більшості регіонів України, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики України.
Деталі
Крім того, з 08:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
У Міненерго зазначили: актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Українців закликали раціонально використовувати електроенергію впродовж усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему, додали в Міненерго.
Нагадаємо
Раніше УНН з посиланням на "Укренерго" повідомляв, що у 7 листопада, у більшості регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.