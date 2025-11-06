В Україні у п’ятницю запровадять графіки вимкнень світла: скільки черг
Київ • УНН
7 листопада в більшості регіонів України застосують заходи обмеження споживання через наслідки російських атак. Графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 21:00 для побутових споживачів, а для промислових - з 08:00 до 22:00.
У п’ятницю, 7 листопада, у більшості регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Для побутових споживачів буде застосовуватися до 1,5 черги. Про це повідомляє "Укренерго", передає УНН.
Деталі
Завтра, 7 листопада, у більшості регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень - з 08:00 до 21:00 -
обсягом від 0.5 до 1.5 черги;
- графіки обмеження потужності - з 08:00 до 22:00 -
для промислових споживачів.
Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Нагадаємо
росія вчергове атакувала енергетику - у двох областях України, графіки відключень електроенергії сьогодні до 22 години по всій території країни, наразі графіки діють у більшості областей.