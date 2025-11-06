В Украине в пятницу введут графики отключений света: сколько очередей
Киев • УНН
7 ноября в большинстве регионов Украины применят меры ограничения потребления из-за последствий российских атак. Графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 21:00 для бытовых потребителей, а для промышленных – с 08:00 до 22:00.
В пятницу, 7 ноября, в большинстве регионов Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления. Для бытовых потребителей будет применяться до 1,5 очереди. Об этом сообщает "Укрэнерго", передает УНН.
Подробности
Завтра, 7 ноября, в большинстве регионов Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Время и объем применения ограничений будут следующими:
- графики почасовых отключений - с 08:00 до 21:00 -
объемом от 0.5 до 1.5 очереди;
- графики ограничения мощности - с 08:00 до 22:00 -
для промышленных потребителей.
Время и объем применения ограничений могут измениться.
Напомним
россия в очередной раз атаковала энергетику - в двух областях Украины, графики отключений электроэнергии сегодня до 22 часов по всей территории страны, сейчас графики действуют в большинстве областей.