Атака РФ на энергетику Украины 7 ноября: под ударом оказались объекты в четырех регионах
Киев • УНН
российские оккупанты 7 ноября нанесли удары по энергетической инфраструктуре Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. В связи с этим графики почасовых отключений применяются с 08:00 до 21:00 в большинстве регионов Украины, сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
Детали
Кроме того, с 08:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
В Минэнерго отметили: актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
Украинцев призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему, добавили в Минэнерго.
Напомним
Ранее УНН со ссылкой на "Укрэнерго" сообщал, что 7 ноября в большинстве регионов Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления.