07:19
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
05:43
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
03:41
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
6 листопада, 14:11
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
6 листопада, 08:00
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
07:19
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 14:11
росіяни атакували енергетичний об’єкт ДТЕК на Одещині, є значні руйнування

Київ • УНН

 • 284 перегляди

В ніч на 7 листопада російські війська атакували енергетичний об'єкт ДТЕК на Одещині, спричинивши значні руйнування. Всі будинки оперативно перезаживили за резервними схемами, ремонт потребуватиме багато часу.

росіяни атакували енергетичний об’єкт ДТЕК на Одещині, є значні руйнування

У ніч на 7 листопада росіяни енергетичний об’єкт ДТЕК на Одещині. Про це повідомляє УНН з посиланням на компанію ДТЕК.

Деталі

Як зазначили в ДТЕК, всі будинки були оперативно перезаживлені за резервними схемами. Там додали, що руйнування є значними, а ремонт потребуватиме багато часу.

Енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників, додали в ДТЕК.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що окупанти завдали 7 листопада ударів по енергетичній інфраструктурі у Одеській, Дніпропетровській, Харківській і Запорізькій областях.

До того повідомлялось, що у 7 листопада, у більшості регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Євген Устименко

