росіяни атакували енергетичний об’єкт ДТЕК на Одещині, є значні руйнування
Київ • УНН
В ніч на 7 листопада російські війська атакували енергетичний об'єкт ДТЕК на Одещині, спричинивши значні руйнування. Всі будинки оперативно перезаживили за резервними схемами, ремонт потребуватиме багато часу.
У ніч на 7 листопада росіяни енергетичний об’єкт ДТЕК на Одещині. Про це повідомляє УНН з посиланням на компанію ДТЕК.
Деталі
Як зазначили в ДТЕК, всі будинки були оперативно перезаживлені за резервними схемами. Там додали, що руйнування є значними, а ремонт потребуватиме багато часу.
Енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників, додали в ДТЕК.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що окупанти завдали 7 листопада ударів по енергетичній інфраструктурі у Одеській, Дніпропетровській, Харківській і Запорізькій областях.
До того повідомлялось, що у 7 листопада, у більшості регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.