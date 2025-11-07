россияне атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области, есть значительные разрушения
Киев • УНН
В ночь на 7 ноября российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области, причинив значительные разрушения. Все дома оперативно перезапитали по резервным схемам, ремонт потребует много времени.
В ночь на 7 ноября россияне атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на компанию ДТЭК.
Подробности
Как отметили в ДТЭК, все дома были оперативно перезапитаны по резервным схемам. Там добавили, что разрушения значительны, а ремонт потребует много времени.
Энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей, добавили в ДТЭК.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что оккупанты нанесли 7 ноября удары по энергетической инфраструктуре в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.
До этого сообщалось, что 7 ноября в большинстве регионов Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.