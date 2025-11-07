В Україні зросло споживання електроенергії 7 листопада: найбільше знеструмлено споживачів у двох регіонах
Київ • УНН
7 листопада споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. У більшості регіонів України застосовуються погодинні відключення: знеструмленою залишається значна кількість споживачів на Дніпропетровщині та Донеччині.
У п’ятницю, 7 листопада, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. У зв’язку з цим більшості регіонів України застосовуються погодинні відключення, а українцям не рекомендується вмикати кілька потужних електроприладів одночасно до 22:00, повідомляє УНН з посиланням на "Укренерго".
Деталі
Відучора, 6 листопада, залишається знеструмленою значна кількість споживачів на Дніпропетровщині та Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають, заявили в "Укренерго".
Через це у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання 7 листопада. Так, станом на зараз, діють графіки погодинних відключень обсягом 1 черги.
Крім того, у період з 08:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Водночас в "Укренерго" зазначили: станом на 6:30 7 листопада споживання електроенергії в Україні було на 1,9% вищим, ніж в цей час попереднього дня - у четвер 6 листопада.
Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 4,9% вищим, ніж максимум попереднього дня - у середу 5 листопада.
