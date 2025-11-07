В Україні зросло споживання електроенергії 7 листопада: найбільше знеструмлено споживачів у двох регіонах

ukenru
Ексклюзив
09:48 • 7340 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:46 • 11509 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
07:19 • 18253 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
05:43 • 20139 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 25462 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 27073 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 31842 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 64483 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 57961 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 37810 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп підтвердив, що Казахстан приєднається до “Авраамових угод”7 листопада, 01:37 • 12761 перегляди
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці7 листопада, 03:02 • 17277 перегляди
У Британії археологи розкопали сотні давніх споруд віком понад 2000 років, яким немає поясненняPhoto7 листопада, 03:28 • 16589 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено06:53 • 10331 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 12162 перегляди
Публікації
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:48 • 7288 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
09:46 • 11464 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Ексклюзив
07:19 • 18220 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 64467 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 37987 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Віктор Орбан
Меган Маркл
Андрій Одарченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Одеська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 2602 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 12220 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік07:49 • 6044 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено06:53 • 10390 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 34600 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Опалення
Золото
The Guardian

В Україні зросло споживання електроенергії 7 листопада: найбільше знеструмлено споживачів у двох регіонах

Київ • УНН

 • 1246 перегляди

7 листопада споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. У більшості регіонів України застосовуються погодинні відключення: знеструмленою залишається значна кількість споживачів на Дніпропетровщині та Донеччині.

В Україні зросло споживання електроенергії 7 листопада: найбільше знеструмлено споживачів у двох регіонах

У п’ятницю, 7 листопада, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. У зв’язку з цим більшості регіонів України застосовуються погодинні відключення, а українцям не рекомендується вмикати кілька потужних електроприладів одночасно до 22:00, повідомляє УНН з посиланням на "Укренерго".

Деталі

Відучора, 6 листопада, залишається знеструмленою значна кількість споживачів на Дніпропетровщині та Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають, заявили в "Укренерго".

Через це у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання 7 листопада. Так, станом на зараз, діють графіки погодинних відключень обсягом 1 черги.

Крім того, у період з 08:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Водночас в "Укренерго" зазначили: станом на 6:30 7 листопада споживання електроенергії в Україні було на 1,9% вищим, ніж в цей час попереднього дня - у четвер 6 листопада.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 4,9% вищим, ніж максимум попереднього дня - у середу 5 листопада.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що окупанти завдали 7 листопада ударів по енергетичній інфраструктурі у Одеській, Дніпропетровській, Харківській і Запорізькій областях.

Також УНН повідомляв, що росіяни атакували енергетичний об'єкт ДТЕК на Одещині, спричинивши значні руйнування.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Харківська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
ДТЕК
Укренерго
Україна